Como ganhar Beans e XP em Among Us

Cosmicubes, uma grande atualização introduzida no Among Us, mudará a forma como o jogo online de sobrevivência é jogado e adicionou uma infinidade de novas opções personalizáveis.

A nova atualização adicionou funções ajustáveis, uma nova loja no jogo e Cosmicubes. Os Cosmicubes são itens temáticos que os jogadores podem desbloquear através de um trilha de progresso. Esses itens, nas palavras da Innersloth, “tendem a ser mais especiais ou detalhados” e são comprados usando Beans ou Stars.

Imagem via Innersloth

As Stars são uma moeda de Among Us que os jogadores podem comprar com dinheiro real. Mas há uma maneira de comprar itens do Cosmicube gratuitamente por meio de Beans, que são recompensas no jogo que são concedidas aos jogadores por meio do jogo online normal. O Bean pode ser usado para resgatar cosméticos e alguns, não todos, Cosmicubes da loja.

O Bean não é a única recompensa que você ganha por jogar Among Us. O jogo, a partir de agora, também lhe dará XP com base no tempo de jogo. O XP será usado pelos jogadores para aumentar o nível de seus personagens e também fornece bônus multiplicadores para Beans ganhos sempre que você ganha um novo nível.

Os novos itens e XP continuarão se você vincular sua conta de Among Us a plataformas diferentes. O jogo está disponível para PC, Android, iOS e Nintendo Switch, e será lançado para Xbox e PlayStation em 14 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 09 de novembro.