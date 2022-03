Como corrigir o Erro 500 (Erro Interno do Servidor) do Discord

Assim como os jogos online, o Discord tem seus próprios servidores, que fazem as coisas rodarem tranquilamente. No entanto, quando o servidor do Discord cai, você pode ser expulso dos canais de voz ou não conseguir nem entrar neles.

O Erro 500, “Erro Interno do Servidor”, costuma aparecer quando o servidor do Discord cai. O servidor pode ficar fora do ar por uma manutenção planejada, por um aumento muito grande no número de usuários online ou por erros e imprevistos.

Caso você tenha encontrado a mensagem do Erro 500, “Erro Interno do Servidor”, no Discord, o primeiro passo é conferir o status do servidor antes de tentar qualquer solução. O Down Detector é um bom lugar para conferir, pois a própria comunidade avisa desses problemas quase instantaneamente, e o site oficial de status do Discord é outra ótima alternativa, pois pode detectar falhas na API e manutenções no servidor.

Embora seja raro encontrar o Erro 500, “Erro Interno do Servidor”, quando os servidores do Discord estiverem funcionando normalmente, você pode tentar seguir os passos abaixo para garantir que não há nenhum problema com a sua conexão de internet.

Como corrigir o Erro 500, “Erro Interno do Servidor”, se os servidores do Discord estiverem funcionando normalmente

Reinicie seu roteador.

Reinicie seu dispositivo.

Teste outra conexão, como os dados móveis do seu celular.

Teste outro dispositivo alternativo.

Entre em contato com o suporte do Discord.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 26 de janeiro.