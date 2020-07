Como baixar Hyper Scape

A Ubisoft entrou na onda dos battle royales hoje com Hyper Scape, que está em sua fase de testes técnicos. Os fãs das regiões que terão testes (América do Norte e Europa) estão recebendo acesso antecipado via drops da Twitch, e você pode estar se perguntando como baixar o jogo.

A conta de Hyper Scape no Twitter explicou em quatro passos simples como acessar seus drops da Twitch.

Twitch Drop secured? Follow these simple steps and you'll be in Neo Arcadia in no time! pic.twitter.com/kJ3VfbyQCu — Hyper Scape (@HyperScapeGame) July 2, 2020

Primeiro, é preciso conseguir o acesso antecipado, assistindo a streams que tenham os drops habilitados na Twitch. Se tiver sorte, você vai receber uma notificação avisando do drop e explicando que recebeu “acesso ao teste ténico” através de um streamer.

Depois, você deve abrir o aplicativo da Uplay para desktop, que pode ser baixado diretamente do site da Ubisoft. Na tela inicial do aplicativo, aparece um banner de Hyper Scape que diz “click here to get access now” (“clique aqui para obter acesso agora”).

Depois de clicar no banner, você será redirecionado a outra janela que o parabeniza pelo acesso antecipado. Clique em “start playing” (“começar a jogar”) e será redirecionado a outra página que contém o link para download.

A Ubisoft seguiu uma estratégia parecida com a que a Riot usou para seu novo jogo de tiro tático, VALORANT, distribuindo acesso antecipado por meio de drops da Twitch em canais selecionados. No momento, a categoria Hyper Scape tem mais de 300.000 espectadores, e canais de streamers grandes como Myth e Tfue estão jogando.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de julho.