Como baixar e jogar o beta de Splitgate

Veja como colocar as mãos no atirador onde "Halo encontra Portal".

Splitgate, o novo jogo de tiro desenvolvido de forma independente pela 1047 Games, lançou seu evento “season zero” hoje, uma temporada competitiva de pré-lançamento para jogadores do open beta. O evento foi anunciado durante a apresentação do Opening Night Live na Gamescom 2021 e pode até ser visto como uma espécie de lançamento suave antes do lançamento oficial do jogo, quando for esse o caso.

No início deste mês, Splitgate ultrapassou o limite de 10 milhões de downloads. Como resultado, os desenvolvedores do jogo fizeram a escolha de manter o jogo em beta por um pouco mais de tempo do que o previsto originalmente. Mas os jogadores que procuram tirar o máximo proveito dos recursos do Splitgate podem pular para a versão beta agora para experimentar principalmente tudo o que o título tem a oferecer.

Veja como jogar o Splitgate beta.

Como baixar o beta do Splitgate

A versão beta do Splitgate pode ser baixada gratuitamente nos consoles do PC, PlayStation e Xbox. Os jogadores que desejam entrar no beta em seu PC podem fazê-lo sem problemas através do cliente Steam.

Lembre-se de que, se você já baixou o beta aberto Splitgate lançado no mês passado, será necessário atualizar o jogo antes de jogar o evento da “temporada zero” do beta. Mas assim que a atualização for aplicada, você logo perceberá que muitas mudanças e adições foram feitas ao jogo.

O que há de novo no evento da temporada zero de Splitgate?

O maior recurso adicionado ao evento Splitgate season zero é um novo passe de batalha para o jogo que apresenta 100 níveis de conteúdo. Além das inúmeras recompensas encontradas no passe, os jogadores também poderão experimentar um dos mais novos mapas do jogo, Karman Station, além de um novo modo de jogo: Contaminação. Todos os jogadores beta serão capazes de experimentar o novo mapa e modo de jogo, mas para desbloquear as recompensas do passe de batalha, você terá que gastar 900 Splitcoins primeiro.

Jogadores experientes de Splitgate que estão por aí desde o início do open beta do jogo irão notar que mais classificações foram adicionadas aos ranques com a atualização da temporada zero. Além disso, a atualização trouxe consigo um recurso altamente solicitado, uma câmera de morte de todo o jogo para a última morte de cada jogo.

Além dessas atualizações importantes, várias mudanças de qualidade de vida e correções de erros foram adicionadas ao jogo. Os jogadores também devem notar que os tempos de carregamento do servidor diminuíram substancialmente desde o lançamento do beta aberto do mês passado.

A versão beta do Splitgate está disponível para jogar agora nos consoles Xbox e PlayStation, bem como no PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 25 de agosto.