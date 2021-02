Como assistir ao Nintendo Direct de hoje, com informações sobre Smash Bros. Ultimate e mais

O primeiro Nintendo Direct completo desde setembro de 2019 está chegando. A Nintendo prometeu 50 minutos de informações e revelará mais sobre Super Smash Bros. Ultimate e outros jogos da “primeira metade de 2021”.

O Direct está marcado para começar às 19h BRT. A transmissão estará disponível no canal oficial da Nintendo no YouTube, onde você pode ainda ativar um lembrete, e também no canal oficial da Nintendo na Twitch.

Embora Smash tenha tido um 2020 decente com o lançamento de Byleth, de Fire Emblem: Three Houses, Steve, de Minecraft, Min Min, de ARMS, e o aguardado antagonista Sephiroth, de Final Fantasy VII, o elenco do jogo ainda não está completo. O segundo Fighters Pass do jogo de luta ainda tem três lugares vazios e este próximo Direct pode mostrar um pouco ou muito do que vem por aí.

A Nintendo não citou nomes de nenhuma outra série no anúncio do Direct, mas os fãs aguardam ansiosamente por novidades de certos títulos da desenvolvedora.

Fãs de Legend of Zelda: Breath of the Wild vêm especulando que a sequência do título de 2017 sairia em 2021 e essa seria uma revelação excelente para o Direct maior. A série Pokémon ainda pode aparecer, talvez mostrando algo do novo Pokémon Snap ou anunciando uma sequência para o Detective Pikachu de 3DS, que já foi mencionado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.