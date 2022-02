Dying Light 2 Stay Human foi lançado após muitos meses de antecipação. O jogo é uma sequência de Dying Light de 2015, que reuniu muitos fãs de todo o mundo.

A Techland, desenvolvedora da série, sabia que alguns fãs esperavam impacientemente pelo lançamento da sequência. Assim, a empresa preparou um pouco mais para aqueles que decidiram fazer a pré-encomenda do jogo. Aqui está o que você encontrará e como desbloqueá-lo.

Como acessar os bônus de pré-venda em Dying Light 2 Stay Human

Em primeiro lugar, os bônus de pré-venda contêm várias armas e complementos extras que você pode equipar durante sua aventura em Villedor. Há também uma skin de parapente para Aiden (o protagonista), uma skin de besta e uma nova roupa para Lawan, um dos personagens principais, interpretado pela popular atriz Rosario Dawson.

Desbloquear os itens não poderia ser mais fácil. Quem comprou a cópia digital da pré-venda terá os bônus já instalados com o jogo principal. No entanto, os jogadores que compraram a versão física do jogo devem ter recebido um código especial dentro, que precisa ser resgatado no marketplace da loja online de sua plataforma.

Depois de baixar o jogo e, eventualmente, inserir o código (se você for o proprietário de uma cópia física), comece a história e encontre um Estoque do Aiden. Essas são as versões dos depósitos de Dying Light 2 Stay Human, onde você pode colocar todos os itens que deseja ao longo de sua jornada. Eles estão localizados em quase qualquer local de descanso, normalmente ao lado da cama.

Depois de dar uma olhada no Estoque do Aiden, clique na seção Extras, onde você encontrará suas armas e roupas bônus. No entanto, para ativar suas armas, os jogadores precisarão passar o mouse sobre seus ícones, resgatá-los e movê-los para o inventário depois.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Mitra no Dot Esports no dia 05 de fevereiro.