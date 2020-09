Brawl Talk revela Starr Park, Colette e muito mais em Brawl Stars

A Supercell lançou um novo episódio de Brawl Talk na noite passada para apresentar as mudanças que ocorrerão em Brawl Stars na próxima temporada. Ele trará uma “mini-atualização”, de acordo com os desenvolvedores do Brawl Stars, e incluirá uma boa quantidade de novos recursos.

Como de costume, um novo Brawler entrará no jogo na próxima temporada. É Colette, uma personagem de raridade cromática como os brawlers anteriores lançados este ano.

Colette tem um longo alcance de ataque. Ela coleta itens de todos os outros Brawlers do jogo. Seu ataque básico é único porque o dano é causado dependendo da saúde do alvo. Isso a torna a lutadora anti-tanque perfeita.

Embora ela não cause uma tonelada de dano a inimigos com pouca vida, seu super compensará isso fornecendo a ela um finalizador perfeito. Ele permite que ela avance, cause dano a todos os inimigos em seu caminho e volte para a segurança em um curto espaço de tempo.

A loja de presentes será o ponto focal da próxima temporada. Receberá muitas novas skins, como Sandy Formiga, Mask Spike 8bit (que muda toda vez que o jogador surge no mapa), Poco Starr, Colette Trixie, Sprout Lunar e El Primo Atomico.

A outra novidade principal da próxima temporada é o Starr Park. Foi apresentado em um vídeo promocional no estilo de vídeos antigos e apresentado por um japonês de terno. Este anúncio certamente se destacou de outros vídeos do Brawl Stars, mas não está claro exatamente o que ele trará para o jogo. Pode ser um modo de jogo, bem como uma parte inteiramente nova do jogo.

Os desenvolvedores do Supercell encerraram o episódio do Brawl Talk explicando as mudanças que facilitam a vida no jogo. Eles incluirão a opção de desligar os bots em partidas amistosas e novas recompensas para o Brawl Pass gratuito, como um pacote de reações gratuito. Novos mapas também serão adicionados e antigos retornarão ao jogo.

A segunda temporada de Brawl Stars, chamada Verão dos Monstros, terminará em sete dias, em 14 de setembro. Ela abrirá caminho para uma nova temporada com um novo brawler, passe de batalha, mudanças de balanceamento e muito mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 07 de setembro.