Awesome Games Done Quick 2021 será online e no início de janeiro

A Games Done Quick divulgou hoje as datas de seu evento anual Awesome Games Done Quick. E, assim como aconteceu com a Summer Games Done Quick deste ano, a primeira maratona de speedruns do ano que vem será completamente online.

A AGDQ 2021 acontece inteiramente online de 3 a 10 de janeiro e vai apoiar a Prevent Cancer Foundation, organização de combate ao câncer.

Com a pandemia de COVID-19 que começou neste ano, a GDQ precisou implementar mudanças ao evento Summer Games Done Quick para não contribuir de forma negativa para a situação. Ao resolver não cancelar o evento, a organização decidiu passar para um formato inteiramente online, onde seria possível arrecadar dinheiro para instituições de caridade e celebrar os jogos que amamos sem colocar ninguém em risco.

Ainda faltam quatro meses para a AGDQ 2021, mas a organização enfatizou a importância de continuar seguindo medidas de segurança em eventos futuros da GDQ.

“Esperamos ansiosamente pelo dia em que poderemos ver novamente os nossos amigos e a família do speedrun, mas vamos continuar com um formato online na AGDQ 2021 para garantir as melhores práticas de segurança para a nossa comunidade em meio à pandemia de COVID-19”, disse o diretor de marketing e desenvolvimento de negócios da GDQ, Kasumi Yogi. “Esperamos que as condições melhorem, para que possamos retornar a um formato presencial para eventos futuros.”

A GDQ sempre se supera em termos de arrecadar fundos para instituições de caridade, especialmente em seu maior evento anual. A Awesome Games Done Quick, que costuma acontecer na primeira semana completa de janeiro, arrecadou neste ano a quantia recorde de 3.164.002 dólares para a Prevent Cancer Foundation, o equivalente hoje a mais de 15 milhões de reais.

Já a Summer Games Done Quick não atingiu o mesmo sucesso que teve em 2019. Mas, depois de ser adiado devido à pandemia, o evento ainda arrecadou 2.334.873 dólares para os Médicos Sem Fronteiras.

A AGDQ 2021 será transmitida no canal oficial da Games Done Quick na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 14 de setembro.