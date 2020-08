Awesome Games Done Quick 2021 começa em 3 de janeiro

Já acabou a Summer Games Done Quick deste ano, mas o próximo evento de speedrun não está tão longe. A Games Done Quick já anunciou que a Awesome Games Done Quick de 2021 vai acontecer de 3 a 10 de janeiro.

A Summer Games Done Quick 2020 terminou na madrugada do dia 23 de agosto e arrecadou mais de 2 milhões de dólares (mais de 10 milhões de reais) para os Médicos Sem Fronteiras. O evento dura uma semana e conta com jogadores especialistas em speedruns, que tentam bater os recordes mundiais de menor tempo para zerar diversos jogos. Neste ano, o evento incluiu a primeira speedrun de Half-life: Alyx em realidade virtual.

O evento precisou ser realizado em formato online devido à pandemia de COVID-19, mas os espectadores e participantes puderam aproveitar os vários segmentos do conforto de suas casas. Desde 2010, a GDQ já arrecadou mais de 26 milhões de dólares (mais de 130 milhões de reais) para diferentes instituições de caridade, e a pandemia não impediu a comunidade do speedrun de doar e fazer sua parte.

A maratona Awesome Games Done Quick em janeiro provavelmente também será online, para garantir a segurança dos participantes, funcionários e espectadores. A AGDQ de 2020 arrecadou mais de 3 milhões de dólares (mais de 15 milhões de reais) para instituições de caridade, e o evento do ano que vem deve fazer tanto sucesso quanto o anterior.

Se você é fã de speedruns, também pode conferir o evento Fleet Fatales, que acontece de 15 a 21 de novembro e será exclusivamente feminino. Ainda é possível doar no site da Games Done Quick, onde você também encontra mais informações sobre os próximos eventos e as transmissões semanais. Se tiver perdido a SGDQ e quiser ver as speedruns, elas estão todas disponíveis no canal da GDQ no Youtube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 23 de agosto.