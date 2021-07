Atualização 12.1.0 do Nintendo Switch introduz uma nova opção de armazenamento ao atualizar jogos

Depois de junho, um mês em que as atualizações do Nintendo Switch foram repletas de problemas, o sistema finalmente recebeu a atualização 12.1.0, que inclui um novo recurso útil.

A atualização não incluiu a maioria das mudanças, mas seu novo recurso para baixar atualizações de jogos certamente ajudará aqueles que armazenam alguns títulos em seu console. Como parte do 12.1.0, quando não há espaço suficiente para uma atualização na memória do sistema ou no cartão SD, os usuários agora podem remover dados antigos do software que está sendo atualizado para criar espaço para a atualização. Como você pode esperar, com esse recurso você não poderá jogar o jogo até que o download seja concluído e instalado, no entanto, isso oferece alguma margem de armazenamento extra para os usuários.

Junto com esse novo truque útil, a atualização 12.1.0 inclui correções gerais de estabilidade que devem beneficiar a experiência do usuário. Até agora não houve nenhum problema relatado com esta atualização mais recente, em contraste com a patch 12.0.3 de junho, que viu milhares de usuários lidarem com problemas de conexão de rede e em alguns casos problemas ao adicionar novos cartões de armazenamento SD.

Esses problemas persistiram ao longo do mês, mas parecem ter sido resolvidos após uma série de atualizações e manutenção de rede antes de uma nova atualização ser lançada na semana passada. Com esses problemas por trás deles, os usuários do Switch podem baixar e aproveitar os benefícios da atualização 12.1.0 hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 05 de julho.