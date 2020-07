Asmongold e sua frustração com o assédio sexual na comunidade de jogos

O principal criador de conteúdo da Twitch de World of Warcraft, Asmongold, divulgou um vídeo ontem à noite elogiando as inúmeras pessoas que apareceram com suas histórias de agressão sexual, acrescentando que a comunidade de jogos precisa se purificar das pessoas envolvidas em assédio sexual.

Após um fim de semana com várias pessoas na comunidade da Twitch e de jogos contando suas histórias pessoais sobre assédio sexual, Asmongold expressou desgosto e ressentimento em relação àqueles que são acusados ​​de má conduta sexual.

“É ridículo, é embaraçoso, é nojento e alguém precisa dizer algo sobre isso”, disse ele. “Estou feliz que, finalmente, algumas dessas garotas estão dizendo algo sobre isso.”

Regarding Streamers/Orgs and Sexual Misconduct pic.twitter.com/LDf47hL9e8 — Zack (@Asmongold) June 22, 2020

Muitas vezes, quando Asmongold faz um vídeo para o Twitter ou YouTube, ele tem algum tipo de rascunho que um ouvinte pode seguir. Mas ontem, suas emoções pareciam ter mais controle sobre sua declaração do que qualquer outra coisa.

Vomitando insultos à variedade geral de indivíduos acusados ​​de assédio sexual, Asmongold fez questão de informar às pessoas que muitas dessas alegações do fim de semana, se for verdade, não devem ser menosprezadas.

“Não estou falando de comentários superficiais ou tentativas fracassadas de bater em uma garota ou tentar ter um relacionamento”, disse ele. “Estou falando de assédio sexual total”.

Asmongold não faz parte do grupo demográfico feminino, que corre maior risco de assédio sexual. Mas, como homem, Asmon disse que não conseguia sequer se imaginar agindo como esses homens.

“Essa idéia nunca me passou pela cabeça”, disse ele. “Mas esses caras estão fazendo isso com tanta frequência, que não chamam de agressão sexual. Eles chamam de terça-feira e, esperançosamente, com alguns deles, também estarão chamando de prisão em breve.

Asmon expressou um desdém particular por aqueles que supostamente alavancaram posições de poder na comunidade para obter avanços sexuais injustificados, porque ele acredita que essas ações refletem mal em toda a comunidade de jogos e da Twitch.

“É tão patético”, ele disse. “Isso piora toda a nossa comunidade.”

O vídeo de Asmongold foi postado pouco antes da Twitch divulgar um comunicado dizendo que a plataforma leva a sério o assédio sexual e está investigando alegações que foram feitas no fim de semana com indivíduos afiliados à Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 22 de junho.