Ashes of Creation será gratuito?

O próximo MMORPG da Intrepid Studios, Ashes of Creation, ainda não foi lançado oficialmente, mas o plano atual para o jogo é que ele tenha um modelo de assinatura. O título não será gratuito para jogar.

Em uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no ano passado, o diretor criativo da Intrepid, Steven Sharif, disse que o estúdio pretende implementar assinaturas para o jogo a um custo de US $ 14,99. Isso reflete de perto o modelo de assinatura do líder da indústria de MMO, World of Warcraft.

As assinaturas e opções de tempo de jogo do WoW estão disponíveis para compra por uma variedade de preços que custam cerca de US$ 12-15 por mês, dependendo do que você selecionar.

O MMO de Ashes of Creation não terá nenhum custo inicial e a Intrepid não pretende cobrar nada a mais por expansões de DLC no jogo. Isso contrasta diretamente com o WoW, que cobra dos jogadores um custo para cada nova expansão.

Ashes of Creation ainda está em desenvolvimento e não tem uma data oficial de lançamento. A Intrepid está atualmente fazendo um “Alpha One Preview Weekend” que atraiu a atenção de muitos streamers, incluindo o streamer de MMO da Twitch, Asmongold.

O modelo de pagamento para Ashes of Creation ainda pode ver inúmeras mudanças antes do lançamento do jogo. A loja oficial lista vários pacotes de pré-venda que variam de US$75 a US$500. A maioria dos pacotes inclui cosméticos especiais e acesso ao teste beta do jogo, enquanto as opções mais caras incluem acesso ao teste alfa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 10 de julho.