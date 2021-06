As melhores armas de New World

As armas são tudo em New World. Ao contrário dos MMORPGs tradicionais, onde o design da classe é baseado em arquétipos de fantasia ancestrais, o New World usa um sistema onde o progresso de sua habilidade e experiência com uma arma específica é a forma dos jogadores progredirem.

Cada arma no jogo é totalmente única e possui incontáveis ​​habilidades que aumentam seus níveis de força relativa conforme você avança através de Aeternum. Lembre-se de que o jogo ainda está em seus estágios iniciais de teste e as armas que são consideradas “fortes” agora podem ser facilmente enfraquecidas quando o jogo for lançado em 31 de agosto.

Com isso em mente, aqui estão as melhores armas para utilizar em New World.

Rapier (Florete)

O florete é a arma de dano de combate corpo a corpo de uma mão característica de New World. Com habilidades que tornam o florete viável em um cenário ofensivo e defensivo, é uma arma que tornará seu personagem relevante em todos os aspectos. As duas árvores do florete, Blood e Grace, tem seus estilos de jogo únicos que fazem brilhar a versatilidade do florete.

A árvore de habilidades de Blood é usada principalmente para PvE (JvA – Jogador versus Ambiente), pois fornece dano pro segundo forte para sua construção por meio de habilidades que funcionam em conjunto. Habilidades como To the Bone, Tondo, e Flourish and Finish serão todas usadas em sequência para aumentar o seu dano por segundo ao longo de um encontro. Na extremidade defensiva do florete, a árvore da Grace promove uma construção um pouco mais passiva por meio de habilidades como Riposte. Além disso, há uma tonelada de utilidade e mobilidade a ser obtida por meio da árvore Grace com habilidades como Fleche. Ao todo, o florete é talvez a arma mais completa de New World. Ele pode ser usado em quase todos os cenários, e todas as suas habilidades são relevantes e utilizáveis ​​em qualquer ambiente.

Bow (Arco)

Imagem via Amazon Games

Como a arma de longo alcance de duas mãos característica de New World, o arco é perfeito para combate de longo alcance. Suas duas árvores de habilidade são Skirmisher e Hunter, com cada uma delas trazendo elementos únicos de utilidade e dano para a mesa. A árvore do Skirmisher é mais focada em feitiços de dano ao longo do tempo e habilidades utilitárias intensas, como Poison Shot e Battle Precision. Mas se você está procurando jogar um arquétipo típico de atirador, a árvore Hunter é perfeita. Habilidades como Opening Strike, Long Range e Penetrating Shot preenchem o arquétipo do arqueiro de longa distância que é frequentemente encontrado em jogos de fantasia. Além disso, com habilidades como Rain of Arrows em mente, você pode facilmente causar uma tonelada de dano em área em um curto período de tempo.

No geral, o arco é uma das armas mais equilibradas de New World, uma vez que realmente depende mais do limite de habilidade individual de um jogador do que de qualquer outro fator. A necessidade de mirar, acertar tiros e cronometrar suas habilidades na ordem correta é uma parte crucial do que separa os bons usuários de arco dos incríveis.

Sword and Shield (Espada e Escudo)

Espada e Escudo serão a combinação de armas padrão para jogadores que procuram ser tanques em New World. A dupla de Espada e Escudo fornece aos jogadores múltiplos fortalecimentos de redução de dano por meio de habilidades como Final Stand e Final Countdown, ao mesmo tempo em que possui várias habilidades de autocura integradas para complementar a imensa redução de dano de Espada e Escudo. Para promover ainda mais a ideia de ser tanque com Espada e Escudo, a habilidade Shield Bash é uma provocação forte que trará uma tonelada de ameaças em seu caminho se você estiver usando uma gema de provocação.

Atualmente, Espada e Escudo são as únicas combinações de armas em que os jogadores podem equipar um escudo. Os escudos são incompatíveis com outras armas de uma mão, como a machadinha. Com sólido controle de grupo e habilidades viáveis ​​de fechamento de lacunas, como Shield Rush, no entanto, a combinação de Espada e Escudo se mantém como uma ótima opção defensiva e focada na utilidade, mesmo apesar de sua baixa quantidade de dano por segundo.

Fire Staff (Cajado de Fogo)

Imagem via Amazon Games

Então, você quer jogar de mago? Bem, o Cajado de Fogo é a arma perfeita para você. O Cajado de Fogo escala apenas com inteligência, mas ainda assim bate como um caminhão, mesmo sem uma estatística secundária para complementar seu rendimento. Ótimo para grandes quantidades de dano em área e conteúdo PvP (JvJ – Jogador versus Jogador), o Cajado de Fogo pode derrubar bandos de inimigos de uma só vez se você for capaz de cronometrar e posicionar suas habilidades corretamente. E, com alguns feitiços que chamam a atenção, como Pillar of Fire, Meteor Shower e Fireball, o Cajado de Fogo permite que os jogadores causem uma tonelada de dano em área ao deixar para trás trilhas de fogo em seu rastro. Além disso, como esperado, os inimigos que estiverem no fogo serão queimados ao longo do tempo no estilo de RPG tradicional.

O Cajado de Fogo tem duas árvores de habilidade: Fire Mage e Pyromancer. O feitiço mais poderoso da arma, Incinerar, pode ser encontrado na árvore Pyromancer. Essa habilidade é o fator principal pelo qual muitos jogadores devem usar o Cajado de Fogo. Incinerar causa dano em um círculo ao seu redor, aplica um efeito de dano ao longo do tempo de chamas e repele todos os inimigos atingidos dentro do raio imediato da habilidade. Além dessa habilidade, no entanto, habilidades como Fiery Restoration garantem que seus tempos d recarga sempre surjam quando você precisar deles, permitindo que você bombeie dano por segundo de forma consistente com o Cajado de Fogo como se não houvesse amanhã.

Life Staff (Cajado de Vida)

O Cajado de Vida é a arma perfeita para jogadores de New World que procuram desempenhar o papel de curandeiro tradicional. A arma é a única opção para jogadores que procuram um suporte completo, mas a desvantagem é que o Cajado de Cura requer uma tonelada de ajuda externa. É quase impossível fazer solo de conteúdo usando o Cajado de Cura, e você provavelmente precisará de outro jogador causador de danos ao seu lado durante sua aventura.

Habilidades como Divine Blessing e Desperate Speed ​​fazem com que você nunca fique sem recursos durante a cura, e que você esteja sempre curando aliados. Há pouco ou nenhum tempo de inatividade ao usar seu Cajado de Vida, já que você quase sempre estará superando os jogadores com feitiços de cura e, em seguida, preenchendo as lacunas com ataques básicos e pesados. Além disso, o Cajado de Vida trabalha em concordância com outras aptidões, de maneira semelhante à do florete. Em vez de usar outras habilidades para causar dano, no entanto, o Cajado de Vida garante que todas as suas habilidades estejam trabalhando juntas para bombear grandes números de cura. A habilidade Light’s Embrace, por exemplo, é uma cura direcionada que é 30 por cento mais efetiva para cada fortalecimento aplicado ao alvo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 26 de junho.