Aquele amigo seu que é usuário de Switch finalmente entrará para o Among Us.

Não é sempre que um jogo de dois anos se torna uma sensação dos games do dia para a noite. Mas parece que Among Us esatava só esperando a hora de sair das sombras. A comunicação dos desenvolvedores e os planos futuros do jogo mostram que Among Us não vai voltar a ser esquecido nas prateleiras em um futuro próximo.

A versão do jogo para Nintendo Switch foi anunciada no Nintendo World de 15 de dezembro, sendo o primeiro lançamento do jogo em um console. Os usuários de Switch poderão finalmente conhecer o jogo, caso ainda não tenham jogado em outras plataformas.

Como Among Us é gratuito para mobile e é um dos títulos mais baixados há alguns meses seguidos, pode ser que haja mais usuários de Switch que já tenham jogado o jogo antes do que aqueles que não conseguiram.

A jogabilidade interativa de Among Us é um dos motivos de seu sucesso, mas sua disponibilidade para dispositivos móveis também foi um fator essencial. Mesmo os que não tiverem PCs poderão se conectar com seus amigos devido à compatibilidade multiplataforma do jogo.

Among Us para Nintendo Switch é multiplataforma?

A versão de Among Us para o Switch é compatível com multiplataforma, como todas as outras. Isso significa que você poderá jogar Among Us com seus amigos do PC e do mobile, mesmo jogando de seu Switch.

Habilitar o multiplataforma de Among Us também é relativamente fácil. Você só precisa criar um lobby e convidar os jogadores através de um código de sala. É possível encontrar o código da sua sala perto da parte inferior da tela ao criar uma sala.

Além disso, seus amigos também podem criar uma sala e você pode entrar nela do Switch, usando o mesmo código de sala.

Não se sabe se a InnerSloth, desenvolvedora de Among Us, tem planos de disponibilizar o jogo para mais consoles, mas o lançamento para Switch traz esperanças aos que gostariam de jogar Among Us no PlayStation ou Xbox. A desenvolvedora cancelou seus planos para um Among Us 2 para se concentrar no título original, mas ele ainda pode receber atualizações mais frequentes no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 15 de dezembro.