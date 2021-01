Among Us foi o jogo para celular mais baixado em dezembro de 2020

Pelo quarto mês consecutivo, Among Us, da InnerSloth, foi o jogo para celular mais baixado, de acordo com informações da empresa de análise Sensor Tower.

Em dezembro de 2020, o jogo foi baixado cerca de 41,2 milhões de vezes, embora em comparação com novembro de 2020, as instalações tenham diminuído 22,5 por cento. Os Estados Unidos foram responsáveis ​​pela maioria desses downloads, com 17,5% vindo apenas do país. O Brasil ficou em segundo lugar, com 9,3% do total de downloads.

A inteligência da Sensor Tower rastreia apenas os dados da App Store da Apple e da Google Play Store. Outros jogos entre os cinco primeiros incluem Join Clash 3D, Sushi Roll 3D, Roof Rails e Shortcut Run.

Call of Duty: Mobile, que foi lançado na China no mês passado, teve um mês excelente e ficou em sétimo lugar nas paradas de downloads da Sensor Tower. O jogo foi instalado mais de 16,6 milhões de vezes em dezembro de 2020, com cerca de 58,5% dos downloads vindos da App Store da China.

O jogo MOBA da Riot, League of Legends: Wild Rift, que recentemente expandiu seu beta aberto para várias novas regiões, também conseguiu chegar ao topo das paradas na App Store da Apple. Atualmente, ele ocupa o primeiro lugar no ranking de downloads da App Store no Vietnã, Turquia e Taiwan.

O jogo Battle Royale para celular da Garena, Free Fire, ficou em sexto lugar na parada geral de downloads. No mês passado, o jogo revelou uma grande colaboração com o astro do futebol Cristiano Ronaldo, que resultou no lançamento de um personagem exclusivo chamado Chrono baseado no jogador de futebol.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 15 de janeiro.