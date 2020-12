Among Us é de graça no Nintendo Switch?

Lançado em 2018, Among Us finalmente alcançou todo seu potencial nos últimos meses. Quanto mais produtores de conteúdo divulgavam o party game na Twitch, mais jogadores decidiam entrar para a festa.

Como o jogo era muito acessível, milhões de jogadores correram para participar. E agora, a partir de hoje, Among Us fica disponível também para mais uma plataforma: o Nintendo Switch.

Houve rumores e expectativas da comunidade, mas o anúncio oficial veio no Nintendo World em 15 de dezembro. O vídeo de demonstração de Among Us para Nintendo Switch mostrava que o jogo estava pronto, com direito a todas suas funcionalidades.

A apresentação não mencionou um preço, mas o jogo só é gratuito em uma plataforma, que é o mobile. No exterior, a versão de Among Us na Steam custa 5 dólares e a do Nintendo Switch chegou custando o mesmo preço. No Brasil, porém, ficou um pouco mais caro: os R$ 10,89 da Steam viram R$ 18,50 na eShop da Nintendo.

Basicamente, Among Us não será gratuito para Nintendo Switch, mas, se quiser experimentar antes de comprar, você ainda pode baixar no seu celular. A versão mobile de Among Us é gratuita porque contém anúncios dentro do jogo.

Como o jogo estava batendo todos os recordes de mais downloads para dispositivos móveis, muitos ficarão curiosos para ver se o lançamento faz o número subir ainda mais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 15 de dezembro.