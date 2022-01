Alguns jogos da Activision Blizzard ainda serão feitos para PlayStation, mas muitos serão exclusivos para Xbox após compra da empresa pela Microsoft

A Microsoft anunciou hoje a compra da Activision Blizzard por US$68,7 bilhões, equivalentes a cerca de R$375 bilhões. E a Microsoft indicou que, embora muitos jogos passem a ser exclusivos para Xbox no futuro, alguns ainda serão feitos para consoles PlayStation.

É uma notícia fantástica para os fãs da Xbox, que agora terão acesso a franquias como Spyro e Crash Bandicoot em seus consoles. Os dois jogos mais recentes foram feitos pela Toys for Bob, que faz parte da Activision Blizzard.

Isso também significa que, quando o acordo de compra for finalizado, muitos títulos da Activision Blizzard ficarão disponíveis no Game Pass. Vários jogos novos, como Diablo 4, que pode ser lançado ao fim do processo, e Overwatch 2, que também está previsto para essa época, podem ficar disponíveis no Game Pass no primeiro dia.

Hoje é um dia histórico. Estamos felizes em anunciar que as franquias mundialmente reconhecidas e as pessoas talentosas da @ATVI_AB vão se juntar ao Time Xbox! Mais informações sobre o anúncio aqui: https://t.co/fLSlfBhhnr https://t.co/8FRkK944Yk — XboxBR (@XboxBR) January 18, 2022

“Ao concluirmos a transação, ofereceremos o maior número possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e no PC Game Pass, incluindo novos títulos e jogos do incrível catálogo da Activision Blizzard”, declarou Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming. “Também anunciamos hoje que o Game Pass ultrapassou o marco de 25 milhões de assinantes. Como sempre, esperamos continuar agregando mais valor e mais jogos excelentes ao Game Pass. Os jogos da Activision Blizzard são desfrutados em várias plataformas e planejamos continuar apoiando essas comunidades no futuro.”

É improvável que futuros lançamentos sejam exclusivos para PlayStation, mas fica evidente na declaração de Spencer que a empresa ainda pretende manter o apoio a pelo menos alguns de seus jogos em consoles PlayStation. Mas, quando a aquisição for concluída, provavelmente mais títulos da Activision Blizzard passem a ser exclusivos para Xbox.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 18 de janeiro.