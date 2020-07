Adolescente teria gastado o equivalente a 100.000 reais dos pais em doações na Twitch sem que eles soubessem

Um fã adolescente de Fortnite teria gastado 20.000 dólares, o equivalente a mais de 100.000 reais, em doações, bits e inscrições na Twitch no mês passado. O dinheiro era dos pais do garoto e teria sido usado sem que eles soubessem.

A mãe, que preferiu se manter anônima para proteger a identidade do filho, relatou ao Dot Esports que o adolescente gastou uma soma de 19.870,94 dólares de um cartão de débito entre 14 e 30 de junho. Depois de não obter sucesso em diversas tentativas de reaver o dinheiro, ela recorreu ao Reddit em busca de conselhos do “rico conhecimento conjunto” dos usuários.

Em uma publicação que ganhou bastante atenção no subreddit da Twitch, a mãe explicou que havia levado “anos para economizar” o que se foi em questão de 17 dias.

Ela diz que as doações foram feitas a streamers populares da Twitch, como Tfue, Gorb e Ewokttv, além de Kurt Benkert, quarterback do Atlanta Falcons, e Meyers Leonard, jogador do Miami Heat. A mãe compartilhou com o Dot Esports uma captura de tela do extrato do banco, que mostra os quase 20.000 dólares em gastos e as diversas transações grandes feitas na Twitch.

“Quando vi que nosso saldo no banco estava quase zerado, comecei a tremer e precisei abaixar a cabeça para não desmaiar”, disse ela. “Primeiro, eu chorei. Não acreditei que ele tinha feito isso.”

Captura de tela via Twitch.tv/Tfue

O filho recebeu, de acordo com a mãe, uma conta nominal com cartão de débito para comprar almoço na escola. Depois, ele começou a transferir dinheiro da conta da mãe para a sua para pagar pelas transações que fazia online. A mãe acredita que ele tenha visto a senha quando ela realizou alguma operação anterior, ou que ela não tenha se desconectado da conta em algum momento após usar. Ao conversar com o filho, ele teria dito que sabia ter gastado muito mas que ficou “chocado” ao ver o total.

A mãe só conferia o saldo da conta duas vezes por mês, na hora de pagar as contas, então não viu as transações até já ser tarde demais.

“Entrei em contato com o meu banco assim que descobri, eles congelaram todas as nossas contas e o cartão de débito dele foi cancelado”, disse ela. “A não ser que eu preste queixa contra o meu próprio filho, ninguém vai me ajudar, porque isso é considerado fraude amigável.”

A fraude amigável, às vezes também chamada de chargeback, acontece quando um consumidor faz uma compra online com seu cartão e pede o dinheiro de volta no banco. O banco não pode ajudar a recuperar o dinheiro a não ser que a mãe preste queixas.

A mãe disse que teve trabalho para entrar em contato com Twitch e Amazon. Segundo ela, a Twitch não respondeu em mais de duas semanas, e a Amazon pediu que entrasse em contato com a Twitch. Ela recorreu a enviar cartas registradas ao próprio CEO da Twitch, Emmett Shear, e à equipe jurídica da Amazon, mas diz ainda não ter recebido resposta.

Ela também teria entrado em contato com os cinco streamers para tentar reaver o dinheiro. Até agora, apenas Benkert e Leonard responderam, segundo ela.

No fim, ela diz que assume a responsabilidade pela situação.

“Trabalho demais e não prestei atenção suficiente ao que ele fazia na internet”, disse ela. “Seu conhecimento de internet ultrapassou totalmente o meu… Meu foco agora é tentar entender por que ele fez isso, para tentar garantir que esse momento seja o grande erro de sua vida.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de julho.