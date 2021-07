A Steam caiu? Veja como verificar o status do servidor da Steam

O maior hub de jogos pode estar com problemas.

Se você está tendo problemas para usar certos recursos ou se conectar à Steam, você não está sozinho.

Como a plataforma da Valve é usada por milhões de usuários em todo o mundo, ela frequentemente encontra erros e problemas específicos que afetarão a experiência do usuário na plataforma para tudo, desde jogadores tentando jogar seus jogos ou comprar novos produtos.

O exemplo mais recente disso é o relatório generalizado de problemas e erros do usuário que surgiram assim que o período de reserva para o novo sistema portátil da Valve, o Steam Deck, começou. Poucos minutos depois que os pré-pedidos entraram no ar, os usuários da Steam se depararam com longos tempos de espera, mensagens de erro e telas de carregamento infinitas enquanto tentavam fazer seus pedidos.

Os problemas do Steam Deck não afetaram necessariamente todos os aspectos da plataforma de jogos da Valve, mas impactaram a loja. Parece que isso também resultou em problemas de login, embora isso varie de pessoa para pessoa.

Você pode verificar o hub da comunidade Steam, SteamDB, para obter informações de status específicas, incluindo quantos usuários estão online, o desempenho de diferentes áreas da plataforma e muito mais.

Não existe uma solução fácil para a Steam inativa, já que geralmente é um problema do lado da Valve, mas você sempre pode tentar reiniciar a Steam para ver se consegue melhores resultados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.