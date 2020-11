A primeira atualização de sistema do PlayStation 5 já foi lançada

O PlayStation 5 recebeu sua primeira atualização de sistema desde o lançamento do console em 12 de novembro. A atualização, chamada 20.02-02.25.00, diz apenas “Esta atualização de software do sistema melhora o desempenho do sistema”.

A Sony não detalhou o que a atualização realmente faz, mas os 866 MB podem conter algumas correções para problemas que os jogadores teriam encontrado na semana anterior. Os problemas incluíram diferentes jogos travando em algum ponto mostrando o código de erro CE-108255-1 ou travamentos envolvendo o modo de descanso do PS5 ou o disco rígido externo.

Os jogadores do Call of Duty: Black Ops Cold War enfrentaram um erro na fila de download que exigia uma redefinição de fábrica para corrigi-lo. Esta edição não era exclusiva do Cold War, no entanto, os relatórios apontavam para outros títulos, como Godfall e Demon’s Souls, tendo o mesmo problema.

Para fazer o download da atualização manualmente, vá para Configurações, Sistema, vá para Software do sistema, Atualização e configurações do software do sistema e, finalmente, para Atualizar software do sistema.

A Sony está lançando esta atualização do sistema poucos dias antes do segundo lançamento do PS5 em 19 de novembro, que lançará o console em outros países, incluindo na Europa. O primeiro lançamento foi ao vivo para os EUA, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coréia do Sul.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 17 de novembro.