A 2ª temporada de Rocket League começa em 9 de dezembro com um novo mapa e um tema musical

O Rocket League vai fazer barulho na próxima semana. A segunda temporada do jogo está trazendo uma nova arena, outro Rocket Pass, o R3MX Battle-Car e uma atração musical a partir de 9 de dezembro.

O elegante R3MX está disponível como parte do Rocket Pass. Como de costume, os jogadores podem pegar três variantes cada vez mais complexas do novo veículo à medida que avançam pelo Passe. A versão básica é desbloqueada imediatamente após a compra do Passe Premium e o R3MX GXT é a recompensa por atingir o nível 70.

🔊 GET READY TO TURN UP 🔊

Season 2 drops 12/9 and is bringing a new Rocket Pass, Arena, Player Anthems, features, and its very own headliner: @Kaskade!

Full announcement: ➡️ https://t.co/9RvtmxBnln pic.twitter.com/kTn0DUvOr2 — Rocket League (@RocketLeague) December 1, 2020

O resto das recompensas no Rocket Pass também apontam para o tema desta temporada. Itens como o decalque EQ-RL, rodas de Woofer e a explosão no gol Light Show são um indício do tema musical subjacente desta temporada.

Assim que a segunda temporada começar, os jogadores podem competir em uma nova arena chamada Neon Fields, um mapa tecnológico que parece o filho amoroso de um show cyberpunk e do Rocket Labs. O mapa estará disponível em listas de reprodução online e partidas privadas e provavelmente se tornará uma adição permanente à Rocket League.

Todas essas mudanças vêm com uma trilha sonora matadora para combinar. A Psyonix está adicionando quatro músicas originais ao Rocket League, todas feitas sob medida para o jogo pelo artista Kaskade. Além das novas músicas, a próxima temporada vai adicionar um recurso chamado Player Anthems, que permite aos usuários escolher uma música específica para tocar quando marcam um gol.

Neon Fields segue a forma usual do Rocket League, mas os jogadores que procuram emoção extra podem experimentar arenas de protótipo ao longo da temporada. Mapas da Rocket Labs “serão adicionados periodicamente ao longo da segunda temporada como um LTM casual”, de acordo com a Psyonix, e os fãs podem mergulhar em mapas experimentais que dobram as leis de do jogo, como anéis octogonais ou uma revitalização do Super Acrobatic Rocket-Powered Battle.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de dezembro.