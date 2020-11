Você será capaz de jogar Fortnite em dispositivos iOS com GeForce NOW da Nvidia | Dot Esports Brasil

O serviço de streaming de jogos da Nvidia, GeForce NOW, será lançado hoje como um aplicativo da web no iOS Safari, e eventualmente trará de volta o Fortnite para os dispositivos Apple.

Após uma disputa bem documentada entre a Apple e a Epic Games sobre a desenvolvedora de Fortnite oferecendo um método de pagamento direto que contorna os cortes de lojas de terceiros na receita de compras no aplicativo, os jogadores de iOS foram deixados de lado no fogo cruzado. Os usuários da Apple não tinham outra maneira de encontrar o Fortnite em seus dispositivos, ao contrário do bando de opções dos usuários do Android, como a Epic Store ou a Samsung Galaxy Store.

Mas isso está definido para mudar em um futuro próximo, de acordo com uma postagem no blog de Phil Eisler, o gerente geral da GeForce NOW. Fortnite ainda não está pronto para ser transmitido, disse Eisler, devido ao compromisso da equipe em trazer uma experiência touchscreen para o popular Battle Royale, com a ajuda dos desenvolvedores do jogo.

“Junto com a equipe incrível da Epic Games, estamos trabalhando para habilitar uma versão amigável do Fortnite, que irá atrasar a disponibilidade do jogo”, disse Eisler. “Touch é como mais de 100 milhões de jogadores do Fortnite construíram, lutaram e dançaram para chegar à Victory Royale.”

Usando esta solução alternativa, você tecnicamente estará rodando a versão de PC do Fortnite. Mas usar um mouse e teclado não será uma opção possível para usuários iOS devido a “limitações de hardware”.

Como a GeForce NOW não oferece realmente seus próprios jogos, mas se conecta diretamente a lojas de jogos digitais, você poderá acessar muito de sua própria biblioteca. Algumas editoras notáveis ​​como Activision Blizzard e Bethesda bloquearam seus jogos do serviço, então não haverá qualquer investimento em World of Warcraft ou Skyrim por enquanto. Você pode encontrar a lista de jogos suportados pelo serviço de streaming no site da Nvidia.

O serviço de streaming estará disponível nos Estados Unidos e Europa, de acordo com o FAQ da Nvidia, mas já há planos de expansão mundial. Os usuários interessados ​​nessas regiões podem experimentar o GeForce NOW gratuitamente, mas terão a duração de suas sessões limitada a uma hora antes de precisar entrar na fila novamente.

Inscrever-se como membro do Founders concederá a você uma sessão prolongada de seis horas, juntamente com uma série de outros benefícios, como prioridade de fila e ser capaz de experimentar as melhorias gráficas RTX da Nvidia, como ray tracing, no celular.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 19 de novembro.