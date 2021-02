Você precisa de PS Plus ou Xbox Live Gold para jogar Fortnite? | Dot Esports Brasil

Fortnite é um dos jogos Battle Royale gratuitos mais populares do mundo, e milhares de jogadores desfrutam do título diariamente. O jogo está disponível gratuitamente na maioria dos consoles, e os jogadores só precisam de uma conexão com a Internet para entrar na diversão.

Mas há alguma confusão para jogadores de console que normalmente precisam de uma assinatura Xbox Live Gold ou PS Plus para jogar online. Há boas notícias para os jogadores de ambos os consoles, pois nenhum deles exige uma assinatura para jogar Fortnite.

Os jogadores de PlayStation sempre puderam jogar Fortnite sem uma assinatura do PS Plus, já que os jogos gratuitos não exigem a opção premium. Isso é excelente para jogadores casuais que não querem se comprometer com uma assinatura e jogar apenas ocasionalmente.

Os jogadores do Xbox Live também podem aproveitar o Fortnite sem uma assinatura do Xbox Live, mas nem sempre foi o caso. A Microsoft recentemente permitiu que jogos gratuitos fossem jogados sem uma assinatura do Xbox Live, o que é uma grande notícia para os proprietários de Xbox.

Os jogadores que jogam apenas Fortnite e outros jogos gratuitos agora podem cancelar sua assinatura do Xbox Live, pois ela não é mais necessária.

Fortnite também é gratuito no PC e no Nintendo Switch, para que os jogadores em todos os consoles e plataformas possam desfrutar do jogo sem comprar uma assinatura. Fortnite oferece dezenas de itens cosméticos premium no jogo, portanto, tome cuidado ao navegar pelo menu da loja.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 30 de janeiro.