Vazamento de Fortnite indica possível ponto de interesse do Homem-Formiga | Dot Esports Brasil

A temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 juntou vários dos maiores heróis e vilões da Marvel no mundo do battle royale. Agora, os mineradores de dados descobriram um possível novo ponto de interesse da próxima atualização de Fortnite, chamado em inglês de “The Ant-Manor” (algo como “A mansão do Homem-Formiga”, em tradução livre).

FortTory, minerador de dados de Fortnite, publicou uma imagem do local que parece ser um canil com um formigueiro gigante. O local parece ter sido aumentado de alguma forma, já que há um baú no comedouro do cachorro e o baú parece bem pequeno em comparação ao comedouro.

The Ant-Manor ingame pic.twitter.com/Hwvprkmp3g — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) August 31, 2020

Os fãs nos comentários logo perceberam os tubos com o líquido vermelho perto do formigueiro, além do logo “PYM” ao lado do canil, o que pode ser uma referência às famosas Partículas Pym que permitem que o Homem-Formiga aumente e diminua de tamanho nos quadrinhos e filmes.

The Ant-Manor has been decrypted and will be In-Game in ~1 hour! (via @FortTory)pic.twitter.com/z0zABJyVRc — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) August 31, 2020

Um vídeo publicado pelo minerador de dados ShiinaBR mostra que há tocas embaixo do ponto de interesse, que podem ser acessadas através da casinha de cachorro e pelos túneis na base do ponto de interesse. No vídeo, também é possível ver um baú localizado nas tocas e um dentro do comedouro do cachorro.

O novo local seria adicionado ao jogo hoje ou amanhã, segundo o minerador de dados.

O Homem-Formiga pode ganhar seu próprio ponto de interesse em breve, mas não houve nenhuma notícia do personagem em si na temporada temática da Marvel. Ele não apareceu em nenhum dos trailers antes do lançamento da temporada, e não parece que teremos um traje dele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 31 de agosto.