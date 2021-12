Vaza trailer do capítulo 3 de Fortnite com Homem-Aranha, novo mapa, mais itens e a colaboração com Gears of War

O Capítulo Três de Fortnite está quase chegando aos jogadores, mas vários novos recursos surgiram graças a um vazamento. O canal polonês oficial do título supostamente postou um trailer da primeira temporada do Capítulo Três, dando aos fãs uma ideia do que está por vir.

Embora o vídeo tenha sido retirado de sua fonte original rapidamente, vários canais salvaram o trailer em polonês enquanto ele estava ao vivo, o que permitiu que o vídeo circulasse online. O trailer oferece uma ótima visão aprofundada de todas as novas adições durante o Capítulo Três, primeira temporada.

O Homem-Aranha lançará sua teia em Fortnite ao lado de Marcus Fenix de Gears of War, e a nova temporada também trará muitas novidades, incluindo possivelmente um gadget de lançamento de teia que fará com que todos se sintam como o Homem-Aranha.

Aqui estão as principais conclusões do trailer do Capítulo Três de Fortnite que vazou.

Fortnite chapter 3 season 1 official battle pass trailer pic.twitter.com/475ABSZFLV — sky (@xSkydzn) December 4, 2021

Novo Mapa

Como tradição, cada capítulo traz um mapa totalmente novo, e o mapa do capítulo três de Fortnite parece visualmente grande em comparação com os anteriores. Parte disso pode ser porque o mapa mostra quase todos os biomas, incluindo neve, desertos, pântanos, florestas tropicais e muito mais. Há uma tonelada de novos pontos de interesse para os jogadores explorarem, como o Santuário, que pode ser a casa dos enigmáticos Sete, ou o Clarim Diário do Homem-Aranha.

Gráficos Unreal Engine 5

Como esperado, o jogo roda no Unreal Engine 5 agora, e parece mais lindo do que nunca. Com base no trailer que vazou, muitos efeitos visuais foram adicionados. Por exemplo, quando um jogador derruba uma árvore, ela não simplesmente desaparece, mas deixa uma marca. Se uma árvore cortada cair sobre outras árvores, a próxima árvore também será derrubada.

O jogo também possui um sistema de clima, e adicionou um tornado e efeitos de relâmpagos para trazer variedade ao jogo. Ainda não está claro se esses efeitos climáticos serão gerados aleatoriamente no mapa ou ocorrerão em zonas específicas.

Nova Mecânica

Assim como o Capítulo Dois de Fortnite introduziu Natação no jogo, o Capítulo Três trará uma mecânica de deslizamento. A mecânica de deslizamento deve funcionar de forma semelhante ao Apex Legends , que permite deslizar ao longo de uma saliência ou colina sem comprometer o controle dos jogadores sobre o recuo de suas armas.

O jogo também aparentemente implementará um sistema de Coroa. Em um trailer, uma equipe derrota uma equipe inimiga para receber uma coroa como recompensa e usá-la eles próprios. Isso pode ter uma variedade de significados, desde uma recompensa pelo jogador / esquadrões com o maior número de mortes ou simplesmente dar um fortalecimento por alcançar um determinado feito no jogo.

Além disso, o trailer também mostra um personagem lançando uma teia para se mover, aparentemente como o Homem-Aranha, o que também poderia ser outro recurso no Capítulo Três.

Novas armas e itens

O trailer mostrou várias novas armas e itens que ainda não estavam no jogo. Um dos itens na cinemática parece atender a um pedido antigo de jogadores que procuram mais espaço para mochila ou slots. O trailer mostra uma tenda que aparentemente pode armazenar armas, itens de cura e muito mais. Não está claro se o jogador tem que usar um espaço ou mais em seu inventário para usar este item, mas deve fornecer mais liberdade.

Mais itens, como itens de cura com o tema sprinkler, podem ser colocados no chão para curar com eficácia qualquer pessoa dentro de seu raio. Funciona um pouco como uma fogueira. Houve também uma cena de jogadores usando o Homem-Aranha para viajar pelo mapa, um item exclusivo baseado em mobilidade que pode chegar até o Fortnite.

Novos enredos e história

A história única de Fortnite terá novas voltas e reviravoltas com o início de uma nova temporada, mas a enorme estátua da Fundação no mapa certamente levanta sobrancelhas para o que está por vir no universo do jogo, considerando a importância do personagem.

Novas Colaborações

As colaborações continuam. Um dos super-heróis mais solicitados, o Homem-Aranha, parece ter entrado no jogo. Ele também vem com seu visual Simbionte e uma variante branca. Além disso, Marcus Fenix ​​também fez uma aparição no trailer, confirmando uma colaboração com o Gears of War.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 04 de dezembro.