Trailer do Passe de Batalha da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite é revelado | Dot Esports Brasil

A temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite está aqui. Antes mesmo de ela entrar no ar, a Epic Games lançou um trailer do passe de batalha, mostrando o que os jogadores poderiam esperar da temporada.

O vídeo começa logo depois dos eventos do trailer de história da temporada, lançado junto com o trailer do passe de batalha. Jonesy começou a montar um time com os melhores caçadores de todas as realidades para garantir que ninguém escape do loop.

O primeiro personagem que aparece é Mando, da série The Mandalorian, spin-off de Star Wars lançado no Disney+. Ao seu lado está A Criança, o “Yoda Bebê”, que poderá ser adquirido como acessório para as costas.

Depois, Jonesy apresenta um gladiador chamado Menace, com uma armadura impressionante, e Panqueco, que parece ser uma panqueca vestido roupas de caubói.

A próxima personagem mostrada é Mave, que é descrita como guerreira bárbara metamorfa. Os outros personagens não foram apresentados, mas há um traje feminino em design de desenho animado que se transforma em ciborgue, uma guerreira com armadura espacial e um ser robótico com duas espadas.

Jonesy então explica que, ao longo da temporada, haverá Caçadas para concluir na ilha. Elas provavelmente trarão melhorias para os personagens apresentados no passe de batalha.

A nova temporada de Fortnite já está no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de dezembro.