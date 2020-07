Todos os trajes e itens cosméticos vazados da atualização v13.30 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A atualização v13.30 de Fortnite está cheia de trajes, acessórios para as costas, gestos e itens cosméticos.

A atualização mais recente do battle royale está no ar, e com ela chegaram diversas mudanças ao jogo. Modos de jogo por Tempo Limitado, além de novos locais e desafios, estão disponíveis em Fortnite. Mas, como sempre, os mineradores de dados andaram vasculhando os arquivos e encontraram diversos itens cosméticos.

Confira todos os itens cosméticos vazados com a atualização v13.30 de Fortnite:

Trajes

Imagem via Lucas7yoshi

Pacotes

Pacote Lendas de Verão

Imagem via Lucas7yoshi

Pacote Ms Whip

Imagem via Lucas7yoshi

Acessórios para as Costas



Imagem via Lucas7yoshi

Ferramentas de Coleta

Imagem via Lucas7yoshi

Gestos

Imagem via Lucas7yoshi

Pacotes

Pacote Galaxy

Imagem via Lucas7yoshi

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de julho.