Todos os Presentes do Festival Invernal 2021 de Fortnite e suas recompensas

Mesmo que você não esteja de olho no calendário, todo mundo sabe que as festas de fim de ano estão se aproximando. A Simone já começou a tocar nas rádios, a nova vinheta da Globo está no ar, e Fortnite também se preparou para comemorar com jogadores de todo o mundo o seu Festival Invernal 2021.

O Festival Invernal 2021 é o evento de Natal de Fortnite, que vai durar três semanas e terminar em 6 de janeiro de 2022. Há novas Tarefas Festival Invernal para concluir, e elas serão ótimas fontes de EXP para aqueles jogadores que quiserem adiantar seus passes de batalha o quanto antes.

Além dos desafios, você também poderá aproveitar as armas que saíram do cofre, como os Lançadores de Bola de Neve, e abrir novos presentes todos os dias durante o evento. Para abrir um Presente do Festival Invernal, você precisa fazer uma visita ao Chalé do Festival Invernal. Lá, o Sargento Inverno recebe os jogadores com itens temáticos que só ficarão disponíveis durante o Festival Invernal 2021.

Cada presente guarda como recompensa um item diferente. Confira tudo o que você pode receber em todos os presentes do Festival Invernal 2021 de Fortnite.

Presentes Recompensas Maior Presente Laranja da Caçadora de Tesouros – Menta Traje Isabelle – Festiva Presente Azul Congelado da Caçadora de Tesouros – Menta Traje Embananado – Congelado Presente Preto e Verde Falhando Asa-delta Sentinela (colaboração com Matrix) Presente Laranja Longo do Gomes Demascar Ícone de Estandarte Presente Prata Longo do Peixoto Envelopamento Luzes Festivas Presente Quadrado Médio Roxo do Sargento Inverno Spray Festival Invernal Bombástico Pequeno Presente Verde na Estante Música Saque nas Montanhas Presente Quadrado Pequeno Roxo do Sargento Inverno Rastro de Fumaça Aurora Pessoal Presente Quadrado Verde e Amarelo do Gomes Demascar Tela de Carregamento Era presente que você queria?! Presente Quadrado Roxo pendurado no guindaste Ferramenta de Coleta Machadinhas Natalinas Presente Quadrado Vermelho da Caçadora de Tesouros – Menta Gesto Preparar, Tricotar Presente Quadrado Prata do Peixoto Envelopamento Agasalho de Lã Presente Laranja Alto da Caçadora de Tesouros – Menta Emoticon É perfeito! Presente Vermelho Alto do Gomes Demascar Ferramenta de Coleta Limpa-neve

Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games

Enquanto estiver abrindo os presentes, você também pode visitar a lareira e ganhar mais EXP. Alguns dos pacotes de presentes estarão bloqueados por outros, então é preciso desbloquear os que estiverem bloqueando antes de conseguir acessar os que estão mais atrás.

Como abrir presentes no Festival Invernal 2021 de Fortnite

Há um total de 14 presentes esperando para serem desbloqueados. Mas eles não abrem sozinhos, então os jogadores precisam resgatá-los manualmente.

Para abrir o seu presente do Festival Invernal 2021 de Fortnite, você vai precisar entrar no jogo e abrir a aba do floco de neve quando estiver na tela principal do Lobby. Clique em “Visitar Chalé” e escolha o presente que gostaria de abrir.

Como o evento vai até o dia 6 de janeiro de 2022, é possível perder alguns dias e ainda desbloquear todos os presentes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de dezembro.