Todos os locais de Monumentos Esculturais na Fronteira do Reino Coralino na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A terceira temporada de Fortnite Capítulo 2 continua trazendo conteúdo de qualidade sem muitos atrasos. Como em outras temporadas, a Epic Games também apresentou algumas Missões Secretas, além dos desafios semanais, que pedem que os jogadores ajudem uma tribo chamada Coralinos no mapa.

Os Coralinos apareceram no jogo pela primeira vez em uma ilha que surgiu na atualização 13.20 de Fortnite. Pouco depois de pisar na ilha, localizada na parte superior da área B1, você os ajudou a passar pela idade da madeira e a idade da pedra. Parece, porém, que esses seres bonitinhos têm outros planos, já que têm construído Monumentos do Reino Coralino em ilhas próximas.

Você precisa visitar todos os três monumentos e usar ferramentas de coleta neles para terminar a construção deles. Ao fazer isso, você recebe 25.000 de EXP do Passe de Batalha da temporada. Os monumentos ficam perto um do outro, e deve demorar uns 5 minutos para conseguir todos se você encontrar um barco.

Onde encontrar Monumentos Esculturais na Fronteira do Reino Coralino em Fortnite?

Captura de tela via Epic Games

O primeiro monumento fica em direção ao canto superior esquerdo da ilha, perto do Parque Agradável. Você precisa se dirigir até a costa no C2, onde verá o monumento entre quatro pedras.

O segundo monumento pode ser encontrado na parte superior da coordenada C2. O monumento fica ao lado do farol, uma das únicas construções da ilha, então é fácil de encontrar.

O terceiro monumento fica em uma ilha cuja maior parte fica na área A2 do mapa. Você pode encontrá-lo no canto superior esquerdo da ilha, atrás da concha e perto das palmeiras.

Desde o começo do desafio, as partidas comuns devem ficar cheias de outros jogadores tentando completar a missão. Se quiser completar o mais rápido possível, tente fazer esta missão no modo Equipe Tumulto, que pode reduzir drasticamente o tempo que você normalmente gastaria.

Diferentemente de outras missões, esta pode ser completada no modo de jogo Laboratório de Batalha. Os monumentos não vão mudar neste modo, mas você ainda completa a missão e recebe seus 25.000 de EXP como recompensa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 21 de julho.