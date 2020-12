Todas as recompensas do passe de batalha da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Com o lançamento da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite, também vieram mais 100 níveis de recompensas do novo passe de batalha.

No trailer do passe de batalha, conhecemos o elenco principal da temporada, incluindo seis caçadores de realidades diferentes.

Entre eles, estão Mando, da série The Mandalorian do Disney+; Menace, que supostamente seria o melhor gladiador da realidade; Panqueco, um traje feito de panquecas e coberto de roupas de velho oeste; e Mave, uma guerreira bárbara metamorfa. Também foram vistos no trailer alguns trajes aguardados, como Lexa, “a de anime”, e Reese, a caçadora galáctica.

Todos os trajes e versões variantes deles podem ser adquiridos no passe de batalha, assim como ferramentas de coleta e acessórios para as costas temáticos. As recompensas começam com o traje de Mando no nível 1 e vão até aprimoramentos para seu traje e um acessório para as costas do Yoda Bebê no nível 100.

Confira tudo que pode encontrar no Passe de Batalha da temporada.

Todas as recompensas do passe de batalha da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de dezembro.