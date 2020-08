Todas as páginas de quadrinhos da Marvel lançadas até agora para a temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Fortnite se juntou à Marvel para sua próxima temporada e parece que Thor será o personagem principal da quarta temporada do Capítulo 2. Agora, você pode encontrar no jogo algumas páginas de quadrinhos que explicam como Thor e Galactus foram parar na ilha de Fortnite.

As primeiras duas páginas foram adicionadas em 22 de agosto, depois mais duas em 23 de agosto. A série é uma prévia da quarta temporada de Fortnite Capítulo 2, que começa em 27 de agosto, então ainda devem sair mais páginas terminando de contar a nova história.

A história começa com Thor, recém-coroado como Rei de Asgard e também o novo Arauto do Trovão, o que também faz dele o novo arauto de Galactus.

Imagem via Epic Games

Galactus pousa em Asgard derrotado e alerta Thor da “chegada do Inverno Negro, da morte de tudo”. Inverno Negro (em inglês, Black Winter) é o nome de uma entidade cósmica do Multiverso com poderes parecidos com os de Galactus, porém mais fortes.

Os dois trabalham juntos e encontram cinco planetas que, se absorvidos por Galactus, poderiam afastar Inverno Negro. Depois que Thor evacua os habitantes do primeiro planeta e Galactus devora o planeta, os dois percebem uma nova fonte de poder à distância, o que faz com que Galactus perca o foco na missão.

Thor vai ao planeta para alertar os habitantes sobre Galactus. Ele chega à ilha de Fortnite, vê alguns dos personagens mais conhecidos dos jogadores e tenta falar com eles. Mas as coisas fogem a seu controle.

Imagem via Epic Games

Em 24 de agosto a Epic Games divulgou as próximas páginas, que ilustram uma breve luta entre os personagens enquanto Thor tenta, sem sucesso, se explicar.

Imagem via Epic Games

À medida que passa tempo na ilha de Fortnite, ele vai perdendo sua memória e deixa cair seu martelo, criando uma cratera na ilha. Quando o martelo cai no chão, Thor parece pronto para lutar com quem quer que apareça na sua frente, já que ele é a única pessoa de quem se lembra.

Esse é o começo do arco Battle of the Black Winter (“Batalha do Inverno Negro”, em tradução livre) dos quadrinhos do Thor (2020). Nos quadrinhos originais, o arco já foi encerrado e outros personagens, como o Surfista Prateado, têm papéis importantes na história.

A nova temporada de Fortnite será temática da Marvel, com novos trajes baseados em suas versões dos quadrinhos, não nos atores dos filmes. Até agora, todos os outros trajes de heróis foram baseados nos atores.

Há outros heróis da Marvel com trajes disponíveis em Fortnite, como o Capitão América e o Deadpool. Wolverine e Tempestade, dos X-Men, também serão adicionados ao jogo na próxima temporada, segundo vazamento.

A quarta temporada de Fortnite Capítulo 2 será lançada nesta semana, em 27 de agosto. A atualização ficará disponível para PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 24 de agosto.