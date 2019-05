Tfue usa mecânicas de Fortnite de forma “esperta” para reinicializar cloak no modo Arena

O jogador estrela de Fortnite Turner “Tfue” Tenney encontrou um jeito esperto e quase impossível de ressuscitar um aliado eliminado em uma partida.

Ele estava jogando Arena com seu duo Dennis “cloak” Lepore ontem à noite, mas cloak foi eliminado. Tfue pegou o Cartão de Reinicialização dele e foi em direção a uma Van de Reinicialização para trazer cloak de volta. Ao se aproximar da van, ele construiu uma pirâmide de madeira no chão ao lado dela e se escondeu lá dentro.

Tfue moveu um pouco a mira para o topo da pirâmide e conseguiu ativar a van de dentro da estrutura, mesmo que ela seja teoricamente uma barreira física que poderia não deixar interagir com a van.

“Alô? Sim, Epic”, cloak disse brincando. “Gostaria de denunciar um abuso de erro.” Tfue respondeu com uma voz aguda engraçada que “não estava abusando, só usando as mecânicas de jogo de forma esperta”.



Tfue shows clever use of game mechanics Clip of Tfue Playing Fortnite – Clipped by intelagentTV

Mesmo que os dois estivessem brincando, o fato de que Tfue conseguiu interagir com a van através da estrutura faz pensar se é um erro no jogo do qual ele abusou, ou se é realmente uma forma esperta de usar as mecânicas de jogo, como ele disse.

A estratégia defensiva padrão para reinicializar um aliado em uma van é se rodear de paredes e ativar a van. Fazer isso protege você dos tiros inimigos e não cria uma barreira entre você e a van. Em outras situações em que os jogadores têm uma barreira entre eles e um objeto, como um saque logo abaixo do chão em que estão pisando, eles precisam destruir ou editar o chão para interagir e pegar os itens. Levando isso em consideração, o mesmo deveria acontecer com a Van de Reinicialização.



Porém, Fortnite também tem interações questionáveis que parecem ser erros. Por exemplo, a interação da Fenda-pra-viagem com os saques do chão. Se o jogador estiver com o inventário cheio e a Fenda-pra-viagem e estiver perto de outro item no chão, pode ativar a Fenda e, no pequeno atraso entre a ativação do item e o efeito da fenda, pegar o item do chão mesmo com o inventário cheio. O item substitui a Fenda quando o personagem começar a voar.



Ainda não se sabe ao certo se o que Tfue fez é mesmo permitido. Se não for, a Epic deve ajustar o erro em breve por causa das Qualificatórias em Duplas da Copa do Mundo de Fortnite neste final de semana, em que as Vans de Reinicialização podem ser decisivas.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.