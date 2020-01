Tfue elimina e elogia Bugha sem saber

Turner “Tfue” Tenney estava jogando partidas solo de Fortnite na stream de ontem quando encontrou o vencedor solo da Copa do Mundo, Kyle “Bugha” Giersdorf.

O streamer da Flórida estava perto do Bosque Choroso quando esbarrou em outro jogador, que imediatamente causou 57 de dano em Tfue antes que ele pudesse criar alguma defesa.

tfue kills bugha Clip of Tfue Playing Fortnite – Clipped by a7an_

Quando o streamer construía uma rampa, foi atingido e levou mais 32 de dano, levando seu escudo a apenas 11 de vida.

Tfue gritou “holy” (“eita!”) várias vezes, depois fechou a estrutura em volta de si para recuperar o escudo. “Esse cara tem a melhor mira do jogo, mano”, disse Tfue.

Enquanto se curava, Tfue disse aos espectadores, “se esse cara estiver jogando no controle, ele é insano”.

Enquanto o jogador da Pensilvânia tentava construir algumas rampas, Tfue conseguiu lançar várias granadas em suas construções até acertar uma delas perfeitamente e eliminá-lo.

Depois, foi revelado que era Bugha o jogador que Tfue encontrou.

Tfue não conseguiu comentar sobre a eliminação, porque sua atenção se voltou a outro inimigo, mas o encontro com Bugha foi o assunto do bate-papo da stream de Tfue. O fato de Tfue presumir que Bugha estava jogando em um controle prova quão precisa é a mira do campeão da Copa do Mundo.

Os controles têm sido alvo de debates na comunidade de Fortnite, porque permitem o uso de auxílio de mira, uma opção que permite que os jogadores que usam controles ataquem um alvo escolhido mirando automaticamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 21 de janeiro.