Streamer de Fortnite desconta raiva quebrando seu controle

O streamer e jogador profissional de Fortnite Tyler “HighSky” Tereso certamente não está acostumado aos controles. Abandonar seu teclado e mouse e substituir por um controle de Xbox não o deixou feliz.

HighSky se acostumou a dominar o PC e acumular vitórias com a organização norte-americana Sentinels. Com um controle na mão, porém, ele não está exatamente no mesmo nível. Depois de entrar em algumas partidas com amigos na noite de ontem e perder várias seguidas, ele não aguentou mais.

“Não consigo usar isso”, HighSky disse, em relação ao controle. “Isso. Isso é o que tá acabando comigo. Quer saber o que eu acho dessa porra?”

Os amigos dele podem ter ido bem, mas a falta de experiência de HighSky com o controle ficou óbvia. Ele morreu várias vezes sem necessidade, levando o time para baixo com ele.

Twitch Twitch is the world’s leading video platform and community for gamers.

Ele não conseguiu se controlar. Pegou o controle pelo fio e jogou com toda força no chão. Xingando a cada golpe, ele liberou toda sua raiva e frustração.

“É isso que eu acho dessa porra”, disse HighSky, balançando o controle quebrado. “Uau, foi-se. Quebrou.”

Mas ele ainda não tinha acabado. “Que se foda”, ele disse, batendo o controle uma última vez. “É isso que eu acho desse negócio idiota do carai.”

HighSky entrou para a Sentinels em setembro de 2019 e teve sucesso moderado com os jogadores Josh “Commandment” Roach e Williams “Zayt” Aubin e Nate “Kreo” Kou da Lazarus Esports. Ele ficou em terceiro na Contender Solo Cash Cup da primeira temporada do capítulo 2, em janeiro deste ano, e sua melhor colocação foi 1.100.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.