Será que o Winter Royale de Fortnite volta?

A Epic Games já havia prometido mais conteúdo de Fortnite para a temporada de Natal, mas isso incluirá o retorno do torneio Winter Royale?

As especulações sobre esse tópico começaram quando um conhecido designer gráfico da comunidade postou uma falsa captura de tela em 18 de novembro de um post da Epic anunciando o retorno do torneio Winter Royale para duplas de US$ 5 milhões.

Upsilon on Twitter Duos confirmed ggs

Os boatos aumentaram quando DestinyJesus, treinador do FaZe Clan, publicou uma ilustração alguns minutos depois, sugerindo o retorno de Winter Royale Duos.

As coisas se estabilizaram por um tempo até Donald Mustard, diretor mundial de criação da Epic, ser invadido no Twitter em 26 de novembro. O hacker aparentemente obteve acesso às mensagens diretas e outras informações confidenciais de Mustard.

A conta de Mustard twittou que o Fortnite Duos estaria retornando, mas o post pode estar agindo como isca e não como vazamento – e funcionou.

Captura de tela via Twitter

O apresentador do The Video Game Awards, Geoff Keighley, respondeu o tweet sobre o Duos de Mustard com: “Eu pensei que estávamos guardando isso para o Game Awards?” Keighley removeu rapidamente sua resposta.

A resposta de Keighley aparentemente marca a primeira evidência de que o hacker pode ter acesso a informações reais e vazar mais eventos ou modos futuros.

Menos de três minutos depois, a conta twittou a mesma ilustração de Winter Royale que DestinyJesus usou com um emoji “dando de ombros”.

Captura de tela via Twitter

Dentro de uma hora, todos os tweets do hacker foram excluídos e o diretor de criação mundial conseguiu recuperar o controle de sua conta no Twitter.

Embora ninguém deva tomar os tweets dos hackers como fatos, eles levantam a questão: será que a Epic trará de volta o Duos, já que a primeira temporada do Capítulo Dois têm se concentrado em esquadrões. Parece que o Fortnite competitivo prosperou mais sendo em duplas, então talvez não fosse má idéia trazer o modo de volta, mesmo que fosse apenas para um evento.

Este artigo será atualizado se forem reveladas mais informações sobre um possível evento Fortnite Winter Royale.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 27 de novembro.