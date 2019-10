Saiba como conseguir a picareta Merry Mint de Fortnite

As festas de fim de ano estão chegando, e com ela muito mais do que a Black Friday, a ceia farta e o especial de fim de ano da Globo: também é hora de itens cosméticos temporários de Fortnite.

Nesta ano, é a vez da picareta Merry Mint. Porém, não é possível simplesmente comprá-la na loja do jogo. É preciso conseguir o código em um item físico.

“Lojas selecionadas nos EUA, Reino Unido, França e Alemanha receberão um código promocional que dá direito à picareta Merry Mint com qualquer compra de produtos licenciados de Fortnite enquanto durarem os estoques”, a Epic Games escreveu em seu blog na semana passada.

O que é a picareta Merry Mint?

Captura de tela via Epic Games

Merry Mint é uma picareta especial por tempo limitado. É uma bengalinha verde com luzes de Natal e faz parte do conjunto de cosméticos natalinos.

Como conseguir a picareta Merry Mint?

A resposta curta, por enquanto, é que algumas lojas específicas em países específicos que vendam itens de Fortnite darão os códigos com as compras. A Epic ainda não revelou exatamente o que comprar.

Compra qualquer item licenciado de Fortnite de uma das lojas participantes nos EUA, Reino Unido, França ou Alemanha. Isso inclui os novos cartões de V-Bucks.

A franquia GameStop tem os códigos nos EUA. Para garantir, pergunte a um funcionário se a loja está participando da promoção e quais são os itens válidos. Você vai receber o código com a compra, talvez em algum lugar no recibo ou nota fiscal. Abra a página Resgatar um Código de Fortnite e insira o código. Abra Fortnite e a picareta Merry Mint deve estar no seu vestiário.

E é só isso. O item é bem limitado, então fique de olho nas redes sociais de Fortnite para saber mais sobre as lojas e ações participantes da promoção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 30 de outubro.