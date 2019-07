Que horas começam as Finais da Copa do Mundo de Fortnite?

As Finais da Fortnite World Cup (a Copa do Mundo de Fortnite) estão prestes a começar. Será o maior torneio de Fortnite até o momento, e os jogadores competem em três modos de jogo diferentes ao longo de três dias por uma premiação total de 33 milhões de dólares.

O evento começa na sexta-feira, 26 de julho, e vai até domingo, 28 de julho. Devido ao fato de as finais acontecerem na cidade de Nova York, os fãs de outros lugares do mundo precisam conferir em que horário começa seu torneio favorito para poder se planejar. Felizmente, a Epic Games organizou uma tabela com os horários de início de todos os eventos em algumas grandes cidades do mundo.

Todos os eventos da Fortnite World Cup começam no início da tarde em Nova York e terminam no começo da noite de lá. Isso significa que os jogadores do Brasil, dos EUA e das Américas em geral verão o evento mais ou menos nesse período do dia, enquanto os fãs na Europa e África verão durante a noite e os da Ásia e Oceania, bem cedinho de manhã.

Veja o horário em que começa a Fortnite World Cup em cada um dos dias. Abaixo, explicamos os horários do Brasil. Lembre-se de que pode ver a Copa do Mundo do Criativo e o Celebrity Pro-Am na sexta-feira, as finais em Duplas no sábado e as finais Solo no domingo.

Dia um – 26 de julho

Imagem via Epic Games

Dia dois – 27 de julho

Imagem via Epic Games

Dia três – 28 de julho

Imagem via Epic Games

Os horários do Rio de Janeiro valem para o fuso oficial de Brasília, que é o da maior parte do Brasil. Então, se você estiver nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Rondônia, o horário do evento pra você será uma hora a menos que o indicado no Rio de Janeiro; se estiver no Acre, duas horas a menos; se estiver em Fernando de Noronha, uma hora a mais.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 26 de julho.