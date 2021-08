Quanto tempo Fortnite fica fora do ar durante atualizações? | Dot Esports Brasil

Os servidores de Fortnite ficam fora do ar para manutenção pelo menos uma vez a cada duas semanas. É aí que a Epic Games implementa atualizações que fazem ajustes ao jogo.

Esses ajustes costumam incluir conteúdo novo, balanceamento de armas, correção de erros e muito mais. Quando for hora de uma nova temporada, no entanto, a ilha pode receber todo tipo de novidade.

Por quanto tempo Fortnite fica fora do ar?

O tempo fora do ar varia a depender de cada atualização. Mas geralmente dura entre duas e quatro horas. Grandes atualizações, que demandam mais tempo fora do ar, costumam ficar para o evento de fim da temporada. Após o período fora do ar, todos os servidores de PC, PlayStation, Xbox, Switch e mobile serão reativados.

O que eu posso fazer quando o servidor estiver fora do ar?

Não é possível jogar Fortnite enquanto o servidor está fora do ar, porque não há nenhum servidor a se conectar. Uma boa ideia é deixar o cliente do jogo aberto, pronto para instalar as atualizações o quanto antes. Dessa forma, você poderá baixar a nova atualização mais rapidamente e já voltar ao jogo quando os servidores voltarem ao ar.

Onde posso conferir o status do servidor de Fortnite?

Você pode conferir a página de status da Epic Games para saber mais informações quando o servidor estiver fora do ar, ou ficar de olho nas redes sociais da desenvolvedora para se atualizar. Às vezes, leva um tempo para confirmar que o servidor está fora do ar, então tenha calma. Se houver um atraso, a conta de status de Fortnite no Twitter saberá informar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Bhernardo Viana e Jerome Heath no Dot Esports no dia 06 de agosto.