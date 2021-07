Quando termina Fortnite Capítulo 2, Temporada 7? | Dot Esports Brasil

Cada temporada do Fortnite é única em sua própria maneira, mas eles têm um aspecto em comum: o fim. Todas as temporadas estão disponíveis por um tempo limitado, o que significa que os jogadores precisarão completar todos os desafios específicos da temporada para coletar suas recompensas. Os passes de batalha também expiram a cada temporada, então os jogadores que desejam desbloquear todos os cosméticos estarão contra um cronômetro.

Considerando que cada temporada também termina com um evento épico, ela se transforma em uma ocasião que todos os jogadores do Fortnite aguardam. Esses eventos de grande escala tendem a encerrar a história de uma temporada, ao mesmo tempo que definem o cenário para a próxima temporada. As temporadas seguintes geralmente começam de onde o evento final sai da história, permitindo que os jogadores se encontrem no centro da narrativa.

Já faz um tempo desde que o Capítulo Dois, Sétima Temporada de Fortnite foi ao ar. Se você começou a temporada tarde e está trabalhando lentamente para terminar seu passe de batalha, pode ser útil saber quanto tempo você tem para trabalhar.

Quando terminará o Capítulo Dois, temporada sete de Fortnite?

A partir de agora, Fortnite Capítulo Dois, sétima temporada está programado para terminar em 12 de setembro. A temporada seguinte deve ir ao ar logo após o final da última, que deve ser por volta de 12 e 13 de setembro, dependendo de onde você mora.

O tema da nova temporada ainda é uma incógnita, mas considerando que Fortnite vem falando do tema alienígena há um tempo, as chances são de que os jogadores se encontrem em uma aventura espacial. Ao longo das últimas temporadas, o universo de Fortnite passou por uma série de crises de níveis existenciais. É perfeitamente possível que a má sorte de Fortnite comece a se espalhar para o universo em que pertence.

Se a Epic se contentar com o tema espacial, os jogadores podem esperar temas de alienígenas e astronautas que provavelmente serão as peças principais do próximo Passe de Batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 23 de julho.