Onde visitar diferentes relógios para o desafio da semana 8 da temporada 9 de Fortnite

Os jogadores de Fortnite: Battle Royale receberam novos desafios para completar: os da semana 8 da temporada 9. Em um deles, é preciso viajar pela ilha procurando três relógios.

Você pode completar o desafio em qualquer modo que quiser, exceto o Parquinho. Os modos com ressurgimento ou os especiais dos 14 Dias de Verão contam normalmente, e pode até ser mais fácil neles.

Você pode visitar os três relógios em qualquer ordem e em quantas partidas quiser. Não há necessidade de correr.

Todos os relógios estão na parte oeste do mapa, mas longe uns dos outros. Pode ser preciso jogar mais de uma partida para completar o desafio e ganhar o prêmio.

Todos os locais

Torres Neo

Relógio digital ainda é relógio, então o relógio holográfico a sudoeste das Torres Neo é um dos três que você precisa visitar.

Captura de tela via Epic Games

Cruzamento da Sucata

O último relógio foi deixado no chão do Cruzamento da Sucata. Ele está prontinho para ser destruído e virar sucata, mas ainda funciona para completar o desafio.

Captura de tela via Epic Games

Entre o Paraíso das Palmeiras e os Campos Fatais

Outro relógio pode ser encontrado a sudoeste do Paraíso das Palmeiras e sudeste dos Campos Fatais. Fica em uma colina na borda da área do deserto no mapa.

Captura de tela via Epic Games

Ao visitar todos os relógios, você vai ganhar algumas Estrelas de Batalha e, quem sabe, subir de nível no Passe de Batalha.

Observação: Em uma versão anterior deste artigo, ele dizia que um dos relógios do desafio ficava na Aldeia Alegre. Existe sim um relógio na Aldeia Alegre, mas não conta para o desafio. Não sabemos se é um erro ou intencional.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 27 de junho.