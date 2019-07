Onde quicar em um Guarda-sol Gigante nos 14 Dias de Verão de Fortnite

Saiu o sol em Fortnite: Battle Royale. É melhor procurar um guarda-sol pra não se queimar.

Ou você também pode procurar alguns deles para completar um dos desafios dos 14 Dias de Verão. A missão de hoje é quicar em um Guarda-sol Gigante em três partidas diferentes, o que deve ser fácil quando você souber onde eles estão.

São guarda-sóis amarelos enormes que estão espalhados na ilha de Fortnite. Pousando em cima deles, você vai quicar um pouquinho, como se tivesse pulado em uma armadilha Quicante no chão. Não se preocupe em escorregar porque você fica imune a dano de queda quando toca no guarda-sol. Só se lembre de completar o desafio em qualquer modo que não seja o Parquinho ou o Criativo, ou o progresso não vai contar e você não vai ganhar seu prêmio.

Se você é daqueles que querem correr com o desafio, recomendamos que já pouse nos guarda-sóis nas três partidas, assim que saltar do ônibus de batalha. É provável que essa seja a forma mais fácil de completar o desafio, já que não é possível quicar em três guarda-sóis na mesma partida. A única restrição a este desafio é o número de partidas em que você precisa fazer algo, então você pode quicar no mesmo guarda-sol em todas elas e ainda completar a missão.

Aqui está o mapa completo dos Guarda-sóis para o desafio dos 14 Dias de Fortnite. Veja mais sobre as localizações detalhadas abaixo.

Todos os locais onde encontrar Guarda-sóis

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Sudoeste do Parque Agradável

O guarda-sol está ao lado do drone voador a sul do Parque Agradável. É fácil de ver.

Captura de tela via Epic Games

Norte da Praia da Preguiça

Este guarda-sol pode ser encontrado a norte do navio pirata na Praia da Preguiça.

Captura de tela via Epic Games

Oeste da Cabana Solitária

A colina a oeste da Cabana Solitária também tem um guarda-sol.

Captura de tela via Epic Games

Oeste da Cratera Empoeirada

Há outro guarda-sol perto do drone que fica próximo à Cratera Empoeirada. Você vai precisar subir em uma colina, e é uma boa ideia usar o drone como ajuda.

Captura de tela via Epic Games

Sudoeste das Fontes Salgadas

Este fica entre as Fontes, as Minas Matreiras e os Campos Fatais, em uma colina.

Captura de tela via Epic Games

Noroeste do Paraíso das Palmeiras

No Paraíso das Palmeiras, vá a noroeste da cidade e vai encontrar um guarda-sol na frente do prédio que tem uma piscina.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 02 de julho.