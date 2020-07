Onde fica a Casa do Rochedo em Fortnite? | Dot Esports Brasil

A temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 está bem encaminhada. Se você tiver o Passe de Batalha, completar os desafios semanais e ganhar EXP provavelmente é a sua maior prioridade.

O desafio mais recente pede que você pesque uma arma na Casa do Rochedo.

Se ainda não estiver muito familiarizado com o novo mapa de Fortnite e precisar de uma ajudinha para chegar até a Casa do Rochedo, você veio ao lugar certo.

A Casa do Rochedo pode ser encontrada perto da costa oeste da ilha, a noroeste da Alameda Arborizada e sudoeste do Litoral Límpido. Como o nome sugere, é uma casinha que fica em cima de um rochedo no meio do mar.

Você pode chegar lá andando normalmente, usando um veículo ou saltando diretamente do Ônibus de Batalha.

Ao encontrar a casa, pegue uma vara de pesca de um barril e comece a pescar até fisgar uma arma. É simples assim.

Quando completar o desafio, já pode sair da partida e seguir para a próxima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 22 de julho.