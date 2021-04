Onde falar com os Jones para o Desafio do Pináculo na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

O centro do mapa de Fortnite mudou de novo na sexta temporada do Capítulo 2 e agora as forças primais estão no comando. Desde o início da nova temporada, os Desafios do Pináculo estão entre os principais objetivos dos jogadores em busca de recompensas e de entender a história da temporada.

A segunda parte dos Desafios do Pináculo foi liberada recentemente e alguns deles podem parecer complicados a princípio. Uma das missões pede que você encontre vários Jones pelo mapa. Será preciso conversar com cinco deles.

Saiba onde encontrar todos os Jones necessários para completar mais rapidamente este desafio da sexta temporada de Fortnite Capítulo 2.

Local do primeiro Jones

O primeiro Jones mora em uma ilhota a nordeste das Chaminés Chamuscantes. Se você jogou a segunda temporada do Capítulo 2, é a mesma área em que ficava o iate do Deadpool.

Captura de tela via Epic Games

Local do segundo Jones

Você vai precisar ir até o outro lado do mapa, porque o segundo Jones vai estar no Castelo do Coral. Você pode encontrá-lo na parte superior do local, pelo nome de Saqueador de Naufrágios.

Captura de tela via Epic Games

Local do terceiro Jones

Encontrar o Jones anterior exigia que você cobrisse uma distância grande, mas o terceiro Jones pode ser encontrado rapidamente depois de interagir com o segundo. O terceiro Jones fica descansando no Litoral Límpido, na parte noroeste da praia.

Captura de tela via Epic Games

Local do quarto Jones

O quarto Jones pode ser encontrado pelo centro do mapa, no Depósito Empoeirado. Esse local fica perto do Pináculo e você pode encontrá-lo saindo de lá e seguindo na direção sudeste. O Jones vai aparecer como Rex e você poderá continuar a missão depois de interagir com ele.

Captura de tela via Epic Games

Local do quinto Jones

O próximo destino para encontrar o último Jones é a norte do Parque Agradável. Ele estará esperando em uma casa entre a Fortaleza Furtiva e o Parque Agradável com o nome de Sargento Grelhador.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de abril.