Onde encontrar todos os chefes da temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A sexta temporada do Capítulo 2 de Fortnite está no ar, trazendo muitas mudanças e novos Pontos de Interesse. Há também novas mecânicas a explorar, já que agora você pode caçar animais selvagens e criar itens.

Enquanto a maior parte dos jogadores se ocupa completando missões e testando as novas mecânicas, os jogadores competitivos podem tentar incluir os novos chefes em suas rotas. Quando os novos chefes são eliminados, você pode conseguir armas Míticas, e isso faz deles alvos valiosos.

Desta vez, diferentemente das temporadas anteriores, os chefes buscam ser mais espertos e cada um deles tem uma mecânica própria de sobrevivência. Eles podem se teletransportar, correr de forma extremamente rápida e causar alto dano se você não se proteger.

Saiba como encontrar todos os chefes da sexta temporada do Capítulo 2 de Fortnite.

Onde encontrar a Algoz do Pináculo na temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games

A Algoz do Pináculo fica bem no centro do mapa. Aquela área deserta se foi e o Pináculo tomou seu lugar. Mas ela não aparece em um local fixo, então você pode encontrá-la em qualquer uma das casas do Pináculo.

Quando pousar no local, não será difícil encontrá-la, já que você poderá ver sua barra de vida quando chegar perto o bastante.

Depois de derrotar a Algoz do Pináculo, você poderá conseguir sua arma Mítica, a Espingarda Primal da Algoz do Pináculo.

Onde encontrar o Zênite na temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games

O segundo chefe da nossa lista, o Zênite, ccostuma aparecer na estação meteorológica perto da Toca do Gato. Em comparação a outros chefes, Zênite causa muito dano, então lembre-se de se proteger e só atirar quando puder garantir sua segurança.

Derrotar o Zênite vai fazer com que ele se torne um personagem não-jogável normal, além de liberar um rifle de assalto Épico. Você pode pegar missões com Zênite, mas o mais importante é que ele poderá dizer onde vai ser o próximo círculo, o que pode ser crucial nos estágios mais avançados da partida.

Onde encontrar o Jonesy o Primeiro na temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games

A versão original do Jonesy também volta como chefe na sexta temporada do Capítulo 2. Ele costuma ficar perto do Parque Agradável e não vai atacar você até ser desafiado para um duelo.

Jonesy o Primeiro ataca mais lentamente, mas causa uma boa quantidade de dano, então é melhor sair da sala para se proteger depois que o desafiar.

Onde encontrar o Raz na temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games

Raz fica na Colheita Colossal, um novo local perto do centro do mapa. Você não poderá lutar com Raz, mas ele pode abrir um Portal para você em troca de barras de ouro.

Raz disponibiliza mais do que alguns serviços e faz valer a visita à Colheita Colossal.

Onde encontrar os Guardas da Torre na temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games

Cinco torres diferentes cercam o centro do mapa. Elas ficam localizadas nos limites dos caminhos com árvores amarelas. Cada torre é protegida por um Guarda da Torre, que funciona basicamente como um chefe.

Você vai encontrar esses Guardas da Torre perto das torres e derrotá-los dará como recompensa um orbe roxo e uma arma Épica. Esse orbe não pode ir para o seu inventário, mas você poderá carregá-lo com você. Quando pegar o orbe, você não poderá usar suas armas. Mas, se levá-lo ao Pináculo no centro do mapa, você poderá criar um item Mítico.

Se você olhar de perto, também há uma luz que sai desse orbe e leva você direto para o centro do mapa. Será preciso inserir o orbe roxo em um monumento no Pináculo para concluir a ação.

Ao fim da animação, o monumento vai jogar no chão um par de Botas de Pulo do Pináculo. Essas botas permitem que você pule mais alto no segundo e terceiro pulos, até mesmo alto o bastante para abrir sua asa-delta.

Onde encontrar o Raptor na temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite

Captura de tela via Epic Games

Raptor reside no canto superior esquerdo do mapa, no Castelo do Coral. Ele costuma ser encontrado perto do avião que caiu, mais a sudeste do local.

Ele usa uma submetralhadora, então é relativamente mais fácil derrotá-lo que derrotar outros chefes. Como Raz, ele também se transforma em personagem não-jogável comum ao ser derrotado.

Como a temporada ainda está no início, os locais desses chefes ainda devem estar lotados. Boa parte dos jogadores deve estar ansiosa para encontrar os chefes, então é bom você ficar sempre alerta, especialmente quando precisar carregar um orbe de uma torre até o centro do mapa.

Se o seu objetivo é conseguir as Botas de Pulo do Pináculo, fazer isso em um jogo em esquadrões pode ser a forma mais fácil, porque seus aliados podem tentar proteger você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de março.

