Onde encontrar todas as Boias Unicórnio em Piscinas Naturais para os 14 Dias de Verão de Fortnite

Estamos longe de cansar dos desafios dos 14 Dias de Verão de Fortnite, e a Epic continua lançando mais deles, e mais recompensas.

No desafio do sexto dia, os jogadores precisam vasculhar Boias de Unicórnio em Piscinas Naturais. Isso significa que a Epic quer que você vá a alguns lugares na ilha de Fortnite em que haja água suficiente para alguém nadar. Mesmo que seja impossível nadar em Fortnite, dá pra imaginar que as boias de unicórnio estejam em alguns rios, lagos e piscinas do jogo.

Para completar o desafio, é preciso estar jogando em qualquer modo padrão, competitivo ou por tempo limitado que não seja o Parquinho. Você vai precisar vasculhar três das boias para completar o desafio, e pode ser em qualquer ordem e em quantas partidas você quiser ou precisar.

Como a tarefa é vasculhar, você terá que se aproximar das boias e interagir com elas. Deve haver uma mensagem visual e sonora do jogo mostrando que você conseguiu quando a interação terminar.

Aqui estão 8 locais em que você pode encontrar boias de unicórnio na ilha de Fortnite. Você pode encontrar mais em outras áreas, mas só essas já são mais que suficientes para completar o desafio.

Locais com boias de unicórnio

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Ponte da Praia da Preguiça

Este unicórnio está embaixo da ponte que conecta a cidade ao navio pirata na Praia da Preguiça.

Captura de tela via Epic Games

Norte da Usina Urbana

Uma das águas termais a norte da Usina Urbana tem uma boia de unicórnio. Na superior direita você vai encontrá-la.

Captura de tela via Epic Games

Nordeste do Lago do Saque

Este unicórnio está ao lado de uma casa e dois barcos a nordeste do Lago do Saque. Pode ser que também haja uma Máquina de Vendas por lá.

Captura de tela via Epic Games

Centro da Cabana Solitária

Esta boia está a leste da cabana, logo embaixo de uma pequena cascata.

Captura de tela via Epic Games

Sul dos Campos Fatais

O único lago nos Campos Fatais tem uma boia. Fica perto dos silos no sul da área.

Captura de tela via Epic Games

Sudoeste do Paraíso das Palmeiras

O lago a sudoeste do Paraíso das Palmeiras também tem uma boia. Fica do lado oposto da festa na praia.

Captura de tela via Epic Games

Paraíso das Palmeiras

É a única boia que está em uma piscina. Fica na piscina a sul do Paraíso, mas ainda dentro da cidade.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 30 de junho.