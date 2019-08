Onde encontrar postos de gasolina para os desafios Atire e Reze da temporada X de Fortnite

Os jogadores de Fortnite: Battle Royale ganharam alguns novos desafios semanais, um conjunto chamado Atire e Reze. Para que eles apareçam na sua aba Desafios, você precisa ter o Passe de Batalha premium da temporada X.

Em um dos desafios, os jogadores precisam usar o spray em diferentes postos de gasolina. Para completá-lo, você precisa estar jogando em um modo padrão, competitivo ou por tempo limitado que não seja o Criativo ou Parquinho. Não há um requisito específico além desse, então você pode aproveitar o ressurgimento do Equipe Tumulto para ter mais chances de completar em uma partida só, por exemplo.

Você pode usar qualquer spray pra completar o desafio, e ainda não sabemos se qualquer outro gesto também serve. Você precisa usar o spray em três diferentes postos de gasolina em quantas partidas quiser, desde que não sejam os mesmos postos de gasolina. Há vários deles na ilha de Fortnite, então deve ser fácil usar o spray em três deles sem ter que viajar muito.

Aqui está o mapa dos postos de gasolina de Fortnite. Os locais específicos, com capturas de tela, estão abaixo dele.

Todos os postos de gasolina de Fortnite

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Parque Agradável

Este posto de gasolina está localizado a leste do Parque Agradável, mas fica dentro da cidade. Deve ser fácil de vê-lo por causa da placa em frente a ele.

Captura de tela via Epic Games

Sul do Parque Agradável

Você pode encontrar este posto de gasolina seguindo a estrada ao sul do Parque Agradável. Continue em direção ao sul e vai encontrá-lo em algum momento.

Captura de tela via Epic Games

Complexo esportivo

Este posto fica perto de um complexo esportivo, onde também pode ser encontrado um campo de futebol coberto. Fica a norte do bioma da neve, e a nordeste da Vila Viking.

Captura de tela via Epic Games

Fontes Salgadas

Nas Fontes Salgadas, há um posto de gasolina a nordeste da cidadezinha. A placa parece a do Parque Agradável.

Captura de tela via Epic Games

Paraíso das Palmeiras

Há um posto de gasolina gigante dentro do Paraíso das Palmeiras, a sudoeste. A placa neon rosa é fácil de ver.

Captura de tela via Epic Games

Sudoeste do Paraíso das Palmeiras

É o maior posto do jogo, e tão grande que é fácil de encontrá-lo no minimapa. Fica entre o Paraíso das Palmeiras e a Cidade da Sorte, e é impossível não ver se você seguir a estrada ao sul do Paraíso.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 08 de agosto.