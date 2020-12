Onde encontrar pistas no Parque Agradável, na Alameda Arborizada e no Lago da Preguiça na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

Fortnite teve algumas temporadas memoráveis e algumas esquecíveis. A Epic Games vem acertando nas colaborações e na apresentação de cada temporada e 2020 certamente entrará para a história de Fortnite como um dos melhores anos da história do jogo, em termos de conteúdo.

A temporada anterior se encerrou com uma luta épica contra Galactus, mas o mundo de Fortnite se encontra em apuros outra vez. Desta vez, infelizmente, não há nenhum herói da Marvel para ajudar os jogadores de Fortnite, mas Jonesy deu um jeito de convencer o Mandaloriano e o Yoda Bebê a ajudarem a garantir que ninguém escape do loop. Mais caçadores serão recrutados nas próximas semanas, mas os jogadores já estão atrás do máximo possível de EXP para desbloquear todos os novos trajes do Passe de Batalha.

Uma das missões disponíveis pede que os jogadores encontrem pistas localizadas no Parque Agradável, na Alameda Arborizada e no Lago da Preguiça. Parece simples, mas pode levar um tempo para completar a missão, já que não há nenhuma descrição de como essas pistas são.

Confira onde encontrar cada pista no Parque Agradável, na Alameda Arborizada e no Lago da Preguiça na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite. O desafio faz parte da semana 2 da temporada 5.

Onde encontrar pistas no Parque Agradável, na Alameda Arborizada e no Lago da Preguiça na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite

O termo “pista” faz parecer que você deve procurar um envelope ou gravação de voz, mas você precisará procurar caixas de correio comuns.

Captura de tela via Epic Games

A primeira pista fica na rua principal do Parque Agradável. Fica só a alguns passos da pérgola no meio do parque, do lado direito da estrada se você estiver vindo do meio do Parque Agradável. Interaja com a caixa de correio azul para pegar a pista e passar para a próxima.

Captura de tela via Epic Games

A segunda pista é um pouco mais difícil, já que a caixa de correio que você precisa encontrar está escondida em uma cabana. Ela também fica de lado, e portanto levemente mais difícil de localizar. A cabana em questão fica localizada no canto inferior esquerdo da Alameda Arborizada.

Captura de tela via Epic Games

A terceira e última pista é, provavelmente, a mais fácil delas. Você precisa chegar ao prédio da seguradora no Lago da Preguiça. Ela estará esperando dentro da caixa de correio, do lado de fora do prédio.

Você pode fazer essa missão em três partidas diferentes, pousando diretamente em cada uma das pistas, mas recomendamos encontrar um veículo e tentar pegar todas elas em uma partida só, o que é uma alternativa bem mais rápida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de dezembro.