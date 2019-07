Onde encontrar Painéis Solares na neve, no deserto e na selva para o desafio da semana 9 da temporada 9 de Fortnite

Os desafios da semana 9 do Passe de Batalha da temporada 9 de Fortnite chegaram hoje. É uma das últimas semanas da temporada, o que significa que em breve acabam os desafios semanais para conseguir Estrelas de Batalha e aumentar o nível do Passe de Batalha.

Agora, a semana 9 tem um desafio interessante que dá cinco Estrelas de Batalha só por visitar três pontos do mapa. Você precisa visitar um painel solar na neve, um no deserto e um na selva, e pode tentar visitar todos na mesma partida se for o mestre de Fortnite. Mas você pode usar quantas partidas precisar, e pode visitá-los em qualquer ordem.

Você também precisa estar em um modo de Battle Royale que não seja o Parquinho, então tudo bem se quiser jogar um dos MTLs dos 14 Dias de Verão para completar o desafio. Você vai ser recompensado por isso.

Painéis Solares são estruturas enormes com alguns pequenos painéis retangulares que geram eletricidade através dos raios solares. Você pode ter visto alguns nas suas partidas de Fortnite, especialmente se gosta de pousar nos Galpões Gelados. Você só precisa chegar perto deles para completar o desafio.

Este é o mapa com todos os três locais. As capturas de tela de cada painel estão logo abaixo do mapa.

Localização de todos os painéis solares

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Galpões Gelados

Os painéis solares ficam atrás dos hangares dos Galpões Gelados. São fáceis de ver.

Captura de tela via Epic Games

Paraíso das Palmeiras

Você encontra esse conjunto de painéis solares em uma colina a oeste do Paraíso das Palmeiras. Quando estiver na cidade, também são fáceis de ver.

Captura de tela via Epic Games

Norte da Usina Urbana

Este é o único conjunto de painéis solares que é um pouco difícil de localizar. Ele está coberto por árvores no extremo norte da Usina Urbana, à direita das águas termais. Pode ser que você precise usar a tirolesa para chegar lá.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 04 de julho.