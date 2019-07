Onde encontrar balões de festa decorativos para os 14 Dias de Verão de Fortnite

O tempo voa, e já passamos do quinto dia do evento 14 Dias de Verão de Fortnite.

Parte do desafio do quinto dia é estourar 5 balões de festa decorativos que estão espalhados pela ilha. Eles parecem os balões que ficavam disponíveis para os jogadores como itens, mas agora são um mero acessório para deixar festas na praia um pouco mais animadas.

É possível completar o desafio em qualquer modo que não seja o Parquinho. Isso significa que você ainda pode aproveitar um dos modos por tempo limitado exclusivos dos 14 Dias de Verão para fazer progresso no desafio.

É fácil encontrar as decorações, já que normalmente há duas ou três delas no mesmo lugar. O difícil é que, se qualquer jogador estourá-las, elas não existem mais naquela partida. Nas primeiras horas, ou mesmo minutos, depois do lançamento, você teria que pousar rapidamente e correr para chegar até eles antes dos oponentes. Você pode estourar os balões com a picareta ou atirando neles de longe.

Aqui estão alguns ótimos lugares para estourar os balões de festa decorativos dos 14 Dias de Verão de Fortnite. Também é possível encontrá-los em outras áreas, mas esses são os melhores lugares.

Melhores localizações de balões de festa decorativos

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Paraíso das Palmeiras

Há dois locais no Paraíso das Palmeiras para encontrar balões de festa decorativos, e os dois são festas na praia.

Oeste

Captura de tela via Epic Games

Sudoeste

Captura de tela via Epic Games

Leste das Torres Neo

Estes balões estão em uma festa na praia na margem do rio nas Torres Neo.

Captura de tela via Epic Games

Noroeste do Lago do Saque

Há mais balões na festa na praia do Lago do Saque.

Captura de tela via Epic Games

Norte da Praia da Preguiça

Aparentemente, as festas na praia de Fortnite precisam ter balões. Vá até a festa a norte da Praia da Preguiça e encontre três balões de festa decorativos.

Captura de tela via Epic Games

