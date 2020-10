Onde encontrar As Ruínas em Fortnite: Pesadelos 2020 | Dot Esports Brasil

O evento Fortnite: Pesadelos está de volta, e há vários locais novos ou atualizados para visitar.

Você pode conhecer as Ruínas por outro nome: antes da última atualização, o local se chamava A Autoridade.

Se estiver buscando As Ruínas, o lugar que você busca fica a leste das Fontes Salgadas e sudoeste das Indústrias Stark. As Ruínas também ficam a nordeste do Bosque Choroso e a noroeste do Lago da Preguiça.

Com a atualização de Fortnite: Pesadelos, A Autoridade passou por algumas mudanças e se transformou no local chamado As Ruínas. Se for para lá, a primeira coisa que vai perceber é que o muro em volta do local não existe mais. Em vez dele, agora há várias árvores, que dão um aspecto assombrado ao local.

Enquanto isso, a construção em si está praticamente intacta. Mas há buracos nas paredes e em algumas partes do piso, como uma casa assombrada e abandonada.

Além de as Ruínas terem um visual diferente da Autoridade, também é lá que você encontra o Midas Sombrio. Se conseguir eliminar o NPC, você ganhará uma recompensa exclusiva.

Fortnite: Pesadelos vai até 3 de novembro. Depois disso, as Ruínas devem voltar a sua forma normal e recuperar o nome A Autoridade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 21 de outubro.